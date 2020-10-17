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Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'nin tadını çıkartacağız

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 17.10.2020 21:40 | Son Güncelleme

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçını değerlendirdi.

Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'nin tadını çıkartacağız

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a karşı çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Buruk, "Gol çok önmli, çok değerli. Bundan önceki maçlarda da çok pozisyon yakaladık ama golü yapamadık. Trabzonspor karşısında da golü bulunca rahatladık. Trabzonspor karşısında çok hareketliydik, bundan çok memnun kaldım. 4 haftalık kötü gidişe bu hafta son verdik" dedi.

Leipzig ile oynayacakları maçı da değerlendiren Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve bunun tadını çıkartmak istiyoruz. Kadromuzu tamamladık ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi önümüzde Leipzig maçı var, bunlar güzel yorgunluklar. Trabzonspor karşısında da çok iyi mücadele ettik, sahaya doğru yayıldık, doğru pas yaptık. Trabzonspor'un eksikleri var, bunlar da bizim işimizi kolaylaştırdı. Trabzonspor hocası için çok zor bir durum, bunu da söylemek gerekiyor" şeklinde konuştu.

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