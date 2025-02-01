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Okan Buruk sıcak bakıyor: Galatasaray'a Milan'ın yıldızından haber geldi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.02.2025 10:14
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Trenyol Süper Lig'de kış ayı transfer sezonu tam gaz devam ediyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen ekipler transfer hamlelerine başladı. Galatasaray da bu hamleler kapsamında Milan'ın Sırp stoperi Pavlovic'e ilgi duyuyor. Milan cephesinden Pavlovic için Galatasaray'a yanıt geldi. Öte yandan sağ bek transferi için ise bir isme Teknik Direktör Okan Buruk sıcak bakıyor... İşte tüm detaylar!

Okan Buruk sıcak bakıyor: Galatasaray'a Milan'ın yıldızından haber geldi!

Kış transfer sezonunun gelmesiyle birlikte ekipler transfer çalışmalarını başlattı. Lider Galatasaray kadrosundaki eksikleri doldurmak için çabalarken ilk transfer haberi Icardi'nin boşluğunu doldurmak için yıldız isim Alvaro Morata oldu. Forvet hattını Morata ile güçlendiren sarı-kırmızılı ekibin stoper için düşündüğü Pavlovic'ten ise haber geldi.

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PAVLOVİC OLMADI AMA...

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın Milan ile yaptığı görüşmelerde teklif yapılan Sırp stoper Pavlovic takımında kalmayı tercih etti. İtalyan ekibi ayrıca, sağ bekleri Calabria’yı Galatasaray’a önerdi.

okan buruk

Conceiçao ile yaşadığı son olaydan sonra Milan’da gözden çıkarılan 28 yaşındaki futbolcuya Okan Buruk’un sıcak baktığı öğrenildi.

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4 ay sonra serbest kalacak olan Calabria’nın mali yönden diğer adaylara göre ekonomik olmasının da tercih edilmesinde etkili olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Milan galatasaray icardi
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