Okan Buruk sıcak bakıyor: Galatasaray'a Milan'ın yıldızından haber geldi!

Kış transfer sezonunun gelmesiyle birlikte ekipler transfer çalışmalarını başlattı. Lider Galatasaray kadrosundaki eksikleri doldurmak için çabalarken ilk transfer haberi Icardi'nin boşluğunu doldurmak için yıldız isim Alvaro Morata oldu. Forvet hattını Morata ile güçlendiren sarı-kırmızılı ekibin stoper için düşündüğü Pavlovic'ten ise haber geldi.

PAVLOVİC OLMADI AMA...

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın Milan ile yaptığı görüşmelerde teklif yapılan Sırp stoper Pavlovic takımında kalmayı tercih etti. İtalyan ekibi ayrıca, sağ bekleri Calabria’yı Galatasaray’a önerdi.

Conceiçao ile yaşadığı son olaydan sonra Milan’da gözden çıkarılan 28 yaşındaki futbolcuya Okan Buruk’un sıcak baktığı öğrenildi.

4 ay sonra serbest kalacak olan Calabria’nın mali yönden diğer adaylara göre ekonomik olmasının da tercih edilmesinde etkili olduğu belirtildi.