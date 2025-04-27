SPOR

80
75
54
52
50
48
45
43
42
42
40
40
40
37
34
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk, Süper Lig’de 3. kez ’dalya’ dedi

Okan Buruk, Süper Lig’de 3. kez ’dalya’ dedi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.04.2025 23:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig’de teknik adam olarak 300. maçına çıktı.

Okan Buruk, Süper Lig’de 3. kez ’dalya’ dedi

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızlıların teknik direktörü Okan Buruk da önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Buruk, söz konusu müsabakayla birlikte Süper Lig’de 300. maçına çıktı.

300 MAÇTA 160 GALİBİYET

Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor’da başlayan Okan Buruk daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray’ı çalıştırdı. Buruk, Süper Lig’de Galatasaray’da 105, Başakşehir’de 54, Akhisarspor’da 43, Gaziantepspor’da 34, Çaykur Rizespor’da 28, Elazığspor’da 25 ve Sivasspor’da da 11 olmak üzere toplam 300 maçta görev yaptı. 51 yaşındaki teknik adam, 7 farklı takımla Süper Lig’de çıktığı 300 müsabakada 160 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 mağlubiyet aldı.

SÜPER LİG’DE 3 ŞAMPİYONLUK

Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Süper Lig’de 3 kez şampiyon oldu. İlk kez 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile bu sevinci yaşayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında da Galatasaray ile şampiyonluk kazandı. Buruk, bu sezon da başarısını tekrarlaması durumunda üst üste 3. kez şampiyon olacak.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
1 - 5
Galatasaray Galatasaray

Galatasaray’da galibiyet 3’lüsü Alvaro Morata’danGalatasaray’da galibiyet 3’lüsü Alvaro Morata’dan
Arda Turan'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklama!Arda Turan'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu! Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyon olacağı maçı canlı yayında açıkladı!

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyon olacağı maçı canlı yayında açıkladı!

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Artık sadece zaman meselesi" diyerek duyurdu

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Artık sadece zaman meselesi" diyerek duyurdu

Galatasaray'dan sezonun bombası! Leroy Sane ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan sezonun bombası! Leroy Sane ile anlaşma sağlandı

Kenan Yıldız, kariyerinde bir ilk yaşadı! Rakibine dirsek atınca VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü

Kenan Yıldız, kariyerinde bir ilk yaşadı! Rakibine dirsek atınca VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü

Osimhen rekorları teker teker kırmaya başladı! 1 gol daha atması durumunda tarihe geçecek

Osimhen rekorları teker teker kırmaya başladı! 1 gol daha atması durumunda tarihe geçecek

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.