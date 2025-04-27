Okan Buruk, Süper Lig’de 3. kez ’dalya’ dedi

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızlıların teknik direktörü Okan Buruk da önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Buruk, söz konusu müsabakayla birlikte Süper Lig’de 300. maçına çıktı.

300 MAÇTA 160 GALİBİYET

Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor’da başlayan Okan Buruk daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray’ı çalıştırdı. Buruk, Süper Lig’de Galatasaray’da 105, Başakşehir’de 54, Akhisarspor’da 43, Gaziantepspor’da 34, Çaykur Rizespor’da 28, Elazığspor’da 25 ve Sivasspor’da da 11 olmak üzere toplam 300 maçta görev yaptı. 51 yaşındaki teknik adam, 7 farklı takımla Süper Lig’de çıktığı 300 müsabakada 160 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 mağlubiyet aldı.

SÜPER LİG’DE 3 ŞAMPİYONLUK

Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Süper Lig’de 3 kez şampiyon oldu. İlk kez 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile bu sevinci yaşayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında da Galatasaray ile şampiyonluk kazandı. Buruk, bu sezon da başarısını tekrarlaması durumunda üst üste 3. kez şampiyon olacak.