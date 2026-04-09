Okan Buruk Suudi Arabistan yolunda mı? İtalya’dan flaş iddia!

Galatasaray ile üst üste üç kez şampiyonluk yaşayarak tarihi bir başarıya imza atan Okan Buruk için transfer piyasası kızışıyor. Tecrübeli teknik adamın ismi Avrupa devlerinin ardından şimdi de Suudi Arabistan ile anılıyor.

İTALYANLAR DUYURDU!

İtalyan medyasından Tuttomercatoweb'in spor dünyasında ses getiren iddiasına göre, Galatasaray’da başarıdan başarıya koşan Okan Buruk için Suudi Arabistan yolu göründü. Suudi Pro Lig’in son şampiyonu Al-Ittihad, teknik direktörlük koltuğu için rotayı İstanbul’a kırdı.

SUUDİ ARABİSTAN’IN SON ŞAMPİYONU PUSUDA

Suudi Arabistan Pro Lig’in son şampiyonu Al-Ittihad, teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk’u liste başına aldı. Kulübün, mevcut teknik adam Sergio Conceicao ile yollarını resmen ayırmak üzere olduğu ve bu ayrılığın kesinleşmesiyle birlikte Okan Buruk için resmi hamleyi yapacağı belirtiliyor.

AVRUPA’DAN DA YAKIN TAKİP VAR

Buruk’un adı sadece Suudi Arabistan ile değil, Avrupa'nın önemli kulüpleriyle de anılmaya devam ediyor. İtalya basını (Tuttomercatoweb), Okan Buruk’un Lazio’nun radarında olduğunu yazdı. Bu hamlenin, kulübün mevcut hocası Maurizio Sarri’nin geleceğine göre şekillenmesi bekleniyor.

Daha önce Tottenham’ın Buruk için bir nabız yoklaması yaptığı ancak başarılı çalıştırıcının şampiyonluk yarışını bırakmak istemediği için bu teklifi geri çevirdiği de hatırlatıldı.

BAŞARILARI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray ile Süper Lig’de sergilediği baskın performans ve kazandığı kupalarla uluslararası arenada adından söz ettiren Buruk, Al-Ittihad’ın "şampiyon hoca" profilindeki önceliği haline geldi. Suudi yönetiminin, Conceicao’nun ayrılık sürecinin tamamlanmasının ardından tecrübeli teknik adama resmi teklifini ileteceği öne sürülüyor.