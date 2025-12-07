SPOR

Okan Buruk talimatı verdi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi planı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile oynayacağı kritik maç öncesi hazırlıklarını yüksek tempoyla sürdürüyor. Florya’daki idmanda oyuncuların hırsından memnun kalan Okan Buruk, rakibin savunma zaaflarını değerlendirmek için takıma “Kaleyi görünce vurun” talimatı verdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Monaco ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına başladı.

Florya’da gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma bölümüyle açılırken futbolcular daha sonra iki gruba ayrılarak 8’e 2 pas çalışmasına geçti. Tempolu geçen idmanda oyuncuların hırslı ve enerjik görüntüsü teknik ekibin yüzünü güldürdü.

BURUK’TAN ŞUT TALİMATI

Okan Buruk talimatı verdi! İşte Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi planı 1

Teknik Direktör Okan Buruk’un, Monaco karşılaşması öncesi takıma özel bir uyarıda bulunduğu aktarıldı. Buruk’un futbolculardan, kaleyi gördükleri anda tereddüt etmeden şut çekmelerini istediği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcı, rakibin savunmadaki açıklarını değerlendirmek ve ceza sahası çevresinden daha fazla tehdit üretmek adına şut sayısını artırmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Monaco ile oynanacak zorlu mücadele öncesi hazırlıklarına bugün de devam edecek.

