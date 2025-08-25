SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması: "Her insan hata yapar"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımla idmanlara çıkmayan ve adı transfer söylentileriyle anılan Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, "Ona sahip çıkmak gerekiyor. Her insan hata yapar. Bunu bilerek ona yardımcı olmamız gerekiyor ama Barış bizim oyuncumuz" dedi.

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması: "Her insan hata yapar"
Mustafa Fidan

Farklı şekilde kazanılan Kayserispor karşılaşlması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adı transfer söylentileriyle anılan ve bir süredir takımla idmanlara çıkmayan genç yıldız Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk tan Barış Alper Yılmaz açıklaması: "Her insan hata yapar" 1

"HER İNSAN HATA YAPAR. ONA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Buruk, şu ifadeleri kullandı;

"Barış Alper bizim için çok değerli, özel bir oyuncu. Benim onda emeğim çok. Onun da Galatasaray'da emeği çok. Burada büyük yanlış anlaşılma oluyor. Barış genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Ona doğru şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Hataları, yanlışlar oluyor ama kötü niyetli olmadığını biliyoruz. Bundan önceki iki maçta verdiği katkıları unutmuyoruz. Barış'la konuştuk. Bu süreci doğru şekilde yönetmeye çalıştık. Onun kafa karışıklığı var ama bunu takıma yansıtmaması gerekirdi. Yansıtırsa takıma zarar verecek. Onu buraya getiremeyek bunun da önünü kesmiş olduk. Ona sahip çıkmak gerekiyor. Her insan hata yapar. Bunu bilerek ona yardımcı olmamız gerekiyor ama Barış bizim oyuncumuz. Geçen sene devre arasında teklif geldiğinde burada kaldı ve beraber şampiyon olduk. Onu geri kazanmamz gerekiyor. Galatasaray'a olan sevgisinden hiçbir şey eksilmedi. Barış'ı bir anda silmememiz, linç etmememiz gerekiyor. Biz bu dönemde oyuncu satmayı düşünmüyoruz.

Okan Buruk tan Barış Alper Yılmaz açıklaması: "Her insan hata yapar" 2

"BARIŞ MAÇ ÖNCESİ PAYLAŞIM DA YAPTI"

Kadromuzu daha iyi duruma getirmek istiyouz. Futbolun içinde bu tür satışlar var ama şu an kadromuzu korumak ve önemli takviyeler yapmak istiyoruz. Bugün kazanmamız önemliydi. Futbolcularımızın bu tür olaylardan etkilenmediğini de ortaya koyduk. Barış maç öncesi paylaşım da yaptı. Takım arkadaşlarına gruptan başarılar da diledi." dedi.

"OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ SONRASINDA DAHA DENGELİ OLDUK"

Ayırca başarılı teknik adam karşılaşma hakkında, "Rakip maçın başında topu bize verdi. Çok agresif değillerdi. İlk yarıda belki biraz daha pozisyon üretebilirdik. İkinci yarının başında golü bulduktan sonra rakip daha büyük riskler aldı. Orada pozisyonlar da verdik. Savunmayı biraz daha iyi yapabilirdik. Oyuncu değişiklikleri sonrasında daha dengeli olduk. Genel olarak bu haftalar zordur. Bu tür galibiyetler aldığımız için oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor
0 - 4
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray Kayseri'de farka koştu...Galatasaray Kayseri'de farka koştu...
Fatih Tekke gündemdeki transferi açıkladı...Fatih Tekke gündemdeki transferi açıkladı...
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Barış Alper Yılmaz galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.8'lik deprem sonrası açıklama! "Doğal olmayan 2 durum var"

Balıkesir'deki 4.8'lik deprem sonrası açıklama! "Doğal olmayan 2 durum var"

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

Galatasaray Kayseri'de farka koştu...

Galatasaray Kayseri'de farka koştu...

Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Barış Alper Yılmaz'dan Kayserispor maçı öncesi şok paylaşım!

Eren Elmalı'dan dikkat çeken performans! Kariyer rekoru...

Eren Elmalı'dan dikkat çeken performans! Kariyer rekoru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.