Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması: "Her insan hata yapar"

Farklı şekilde kazanılan Kayserispor karşılaşlması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adı transfer söylentileriyle anılan ve bir süredir takımla idmanlara çıkmayan genç yıldız Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

"HER İNSAN HATA YAPAR. ONA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Buruk, şu ifadeleri kullandı;

"Barış Alper bizim için çok değerli, özel bir oyuncu. Benim onda emeğim çok. Onun da Galatasaray'da emeği çok. Burada büyük yanlış anlaşılma oluyor. Barış genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Ona doğru şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Hataları, yanlışlar oluyor ama kötü niyetli olmadığını biliyoruz. Bundan önceki iki maçta verdiği katkıları unutmuyoruz. Barış'la konuştuk. Bu süreci doğru şekilde yönetmeye çalıştık. Onun kafa karışıklığı var ama bunu takıma yansıtmaması gerekirdi. Yansıtırsa takıma zarar verecek. Onu buraya getiremeyek bunun da önünü kesmiş olduk. Ona sahip çıkmak gerekiyor. Her insan hata yapar. Bunu bilerek ona yardımcı olmamız gerekiyor ama Barış bizim oyuncumuz. Geçen sene devre arasında teklif geldiğinde burada kaldı ve beraber şampiyon olduk. Onu geri kazanmamz gerekiyor. Galatasaray'a olan sevgisinden hiçbir şey eksilmedi. Barış'ı bir anda silmememiz, linç etmememiz gerekiyor. Biz bu dönemde oyuncu satmayı düşünmüyoruz.

"BARIŞ MAÇ ÖNCESİ PAYLAŞIM DA YAPTI"

Kadromuzu daha iyi duruma getirmek istiyouz. Futbolun içinde bu tür satışlar var ama şu an kadromuzu korumak ve önemli takviyeler yapmak istiyoruz. Bugün kazanmamız önemliydi. Futbolcularımızın bu tür olaylardan etkilenmediğini de ortaya koyduk. Barış maç öncesi paylaşım da yaptı. Takım arkadaşlarına gruptan başarılar da diledi." dedi.

"OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ SONRASINDA DAHA DENGELİ OLDUK"

Ayırca başarılı teknik adam karşılaşma hakkında, "Rakip maçın başında topu bize verdi. Çok agresif değillerdi. İlk yarıda belki biraz daha pozisyon üretebilirdik. İkinci yarının başında golü bulduktan sonra rakip daha büyük riskler aldı. Orada pozisyonlar da verdik. Savunmayı biraz daha iyi yapabilirdik. Oyuncu değişiklikleri sonrasında daha dengeli olduk. Genel olarak bu haftalar zordur. Bu tür galibiyetler aldığımız için oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.