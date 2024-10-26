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Okan Buruk'tan beklenen haber geldi! Apar topar ameliyata alınmıştı! Beşiktaş derbisi için büyük fedakarlık...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.10.2024 11:55
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Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit rahatsızlığı nedeniyle dün kısa süreli bir operasyon geçirdi. Ameliyatın başarılı geçtiği öğrenilirken tecrübeli çalıştırıcının bugünü hastanede geçirip sonrasında evine döneceği öğrenildi.

Okan Buruk'tan beklenen haber geldi! Apar topar ameliyata alınmıştı! Beşiktaş derbisi için büyük fedakarlık...

Galatasaray Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un apandisit ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı.

Rahatsızlanarak hastaneye götürülen Buruk'un yapılan ilk kontrollerinde apandisitinin patladığı belirlenmişti. Bunun üzerine ameliyata alınan teknik adamın başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAHADA OLACAK MI?

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Okan Buruk'un çok büyük ihtimalle Beşiktaş maçında sahada olacağı ifade edildi. Takımı için kritik bir maç olduğunun farkında olan tecrübeli çalıştırıcı, fedakarlık yaparak saha kenarında olmak istediği aktarıldı.

DOKTORLAR KARAR VERECEK

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Doktorların evinde dinlenmesini önerdiği ama Okan Buruk'un yoğun ısrarları sonrası iğneyle de olsa saha kenarında durabileceği gelen haberler arasında...

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk beşiktaş galatasaray
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