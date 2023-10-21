Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine saatler kala karar! Savunma tamamen değişti, yıldız isim kulübeye

Trendeyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 9. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk ederken iki ekipte son hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-Beyazlılar'ı mağlup ederek seriyi sürdürmek ve zirve takibine devam etmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekipte karşılaşmanın oynanmasına saatler kala Okan Buruk sürpriz bir karar verdi. Buna göre Buruk, Beşiktaş derbisinde savunma tandemini değiştirecek.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN YANINA...

Fanatik'in haberine göre Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı son provada stoper ikilisini belirledi. Buruk, bu maç için savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın partnerini Kaan Ayhan olarak seçti. Daha çok Davinson Sanchez ya da Victor Nelsson'u izlediğimiz sağ stoperde bu akşam milli futbolcu görev yapacak.

ZAHA YEDEK KULÜBESİNE...

Okan Buruk'un Beşiktaş karşısına çıkaracağı 11'de 3'üncü yerli Kerem Aktürkoğlu olacak. Milli ara nedeniyle Afrika'ya giden Wilfried Zaha'nın takıma geç katılması nedeniyle yedek kulübesinde bekleyeceği, forvet arkasına alıştırılmaya çalışılan Kerem Aktürkoğlu'nun ise tekrar sol kanatta görev yapması bekleniyor.

MERTENS 11'E

İleri uçta Galatasaray'ın gol kralı Mauro Icardi yer alırken Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanada çekilmesiyle boşalan forvet arkası Dries Mertens ile doldurulacak. Hakim Ziyech'in sağlık durumundaki belirsizlik devam ederken sağ çizgide Tete'ye görev verilecek. Tete, Transfermarkt'in belirlediği güncel piyasa değerlerine göre sahadaki en değerli isim olacak.

FORMA NDOMBELE'NİN

Ön libero bölgesinde görev alan ve gösterdiği performansla Galatasaray'ın vazgeçilmezi haline gelen Lucas Torreira, Beşiktaş maçında da Okan Buruk'un 11'inde olacak. Torreira'nın yanındaki isim ise değişecek. Sergio Oliveira'nın grafiğindeki düşüşün ardından Kerem Demirbay hamlesi gelmişti. Fakat Buruk, Beşiktaş maçında Tanguy Ndombele'ye şans verecek.

SANCHEZ OYNARSA KEREM DEMİRBAY

Beklerde Sacha Boey ve Angelino'nun mücadele edeceği Galatasaray'da Okan Buruk'un maç saatine kadar 11'inde değişikliğe gidebileceği belirtilirken, Kaan Ayhan yerine Davinson Sanchez stopere geçerse yerli kuralından dolayı Tanguy Ndombele'nin yedeğe çekilmesi ve yerine Kerem Demirbay'ın görev alması bekleniyor.





