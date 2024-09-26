Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar! ''Dışarıdan fırtınalar kopuyor gözüküyor ama...'' Osimhen, Batshuayi ve Icardi sözleri!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta karşılaşmasında Paok'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Teknik Direktör Okan Buruk'un açıklamaları;

''DIŞARIDAN FIRTINALAR KOPUYOR GİBİ DÜŞÜNÜLÜYOR AMA...''

"Benim ve oyuncuların öz güveni çok yüksek. Dışarıdan fırtınalar kopuyor gibi düşünülüyor ama Florya bundan hiç etkilenmedi. hep zorluk olacak, Galatasaray çok büyük bir camia. Transfer dönemi bittiği zaman, bizde çözüm oluyor. Herkes rahatlıyor."

''BU OYUNCULARIN HOŞUNA GİDİYOR''

"Top rakibe geçtiğinde almaya çalışan bir takımız, bu oyuncuların hoşuna gidiyor. Ayrıca oynamaya çalışan bir takımız. Oyuncuların ofansif olarak rakip sahada olmaları, oyuncuları keyif veriyor. Ben de oyuncuyken bundan keyif alırdım."

''ÜÇ FORVETLE DE OYNAYABİLİRİZ''

"Çok oyuncunuz olsun, az oyuncunuz olmasın. Çok sayıda maç oynayacağız. Herkesi farklı mevkilerde ve dizilişlerde kullanabiliriz. Bundan sonraki maçlar için bunları düşünüyoruz. Üçlü savunma oynayan bir takıma karşı, üç forvetle de oynayabiliriz."

''12-13 KM KOŞMUŞ OLABİLİR''

"Gabriel Sara hem 6, hem 8, hem de 10 numaraydı. 12-13 km üstünde koşmuş olabilir. Ismael Jakobs da çok etkiliydi o da epey koştu. Savunma geçişlerini de çok iyi yapıyor Jakobs, sadece hücumları değil. Onu da idareli kullanmamız lazım."

''HEPİMİZ MUTLU OLUYORUZ''

"Yunus Akgün'ün performansından hepimiz mutlu oluyoruz. Yetenekli olduğunu biliyorduk, ne zaman çıkacak artık diye düşünüyorduk. Böyle devam etmesi çok önemli."