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Okan Buruk'tan çarpıcı Fenerbahçe açıklaması! "Deplasmanda kazandığımız Fenerbahçe maçı..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.04.2025 20:21
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Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesi konuştu. Buruk, "Gruptan 2. çıktık. O yol bize uğurlu geldi. Fenerbahçe deplasmanında kazandığımız maç psikolojik anlamda da önemliydi. Burada da psikolojik gücümüzü devam ettirmek istiyoruz. İstekli ve moralliyiz. Maç planlaması iki takım adına da doğruydu. Konyaspor'a da büyük saygı duyuyoruz. Finale çıkıp kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.

Okan Buruk'tan çarpıcı Fenerbahçe açıklaması! "Deplasmanda kazandığımız Fenerbahçe maçı..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesinde flaş açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE MAÇI PSİKOLOJİK ANLAMDA ÖNEMLİYDİ"

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Fenerbahçe'yi mağlup ettikleri maç için konuşan Okan Buruk, "Her takımın hedefi kupada yarışmak, oyuncularımızı oynatmak, değerlendirmek... Geniş kadrolarla hazırlanıyoruz. Grup aşamasında tüm oyuncularımıza şans verdik. Grup aşamasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldık ve ikinci olarak çıktık. O yol bize uğurlu geldi. Bugün de aynı şekilde devam eder. Deplasmanda kazandığımız Fenerbahçe maçı psikolojik anlamda önemliydi. Kazandıkça üstüne koyarak devam ediyoruz." dedi.

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

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Final hakkında da konuşan Buruk, "İstekliyiz, moralliyiz, sahaya bunu yansıtmak istiyoruz. Salı oynuyoruz, cuma oynuyoruz, pazar oynuyoruz, güzel oldu. Maç planlamanın da lige vereceği dinlenme, hazırlanma arası da doğruydu, güzeldi. Finalde olmak, kupayı kazanmak istiyoruz. Konyaspor'a saygı duyuyoruz. İnşallah kazanacağımız bir karşılaşma olur." diyerek sözlerini noktaladı.

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