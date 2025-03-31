Okan Buruk'tan derbi öncesi gözdağı! "Fenerbahçe'yi yeneceğiz"

Beşiktaş'a Dolmabahçe'de 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Galatasaray'da namağlup serisi de sona erdi. Bu mücadele sonrası eleştiri oklarının hedefine oturan Okan Buruk oyuncularıyla toplantı yaptı. Buruk, "28 maç sonra bir kere yenildik diye herkes üstümüze gelmeye başladı. Bu takım rekorlar parçaladı. Üst üste iki kere şampiyon oldu. Hala 6 puan öndeyiz ve şampiyonluğn en güçlü adayıyız." dedi.

Fenerbahçe'yi yeneceklerini söyleyen Okan Buruk, "Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Önemli olan ayakta kalabilmektir. Hem mental hem de fiziksel olarak ayakta kalmalıyız. Bu yenilgiyi unutup hedeflerimize ulaşacağız. Fenerbahçe'yi yenip iki kupayı da alacağız." ifadelerini kullandı.

ABDÜLKERİM İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Oyundan aldığı için kendisine tepki gösteren Abdülkerim ile de özel olarak görüşen Buruk, "Maçın gidişatına göre bir karar veriyorum. Bazen doğru bazen yanlış olabiliyor. Herkesin sahaya odaklanmasını istiyorum." dedi.