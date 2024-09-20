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Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı öncesi olay sözler! Oyuncularıyla toplantı yaptı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.09.2024 13:49
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 401. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparak yarınki maç için flaş ifadeler kullandı.

Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı öncesi olay sözler! Oyuncularıyla toplantı yaptı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de yarın konuk olacağı Fenerbahçe derbisinden galip ayrılıp, ligde kayıp yaşamadan devam etmek istiyor. Süper Lig’de sezona evinde Hatayspor karşılaşmasıyla başlayan Galatasaray, daha sonra sırasıyla Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile oynadı ve rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 17 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

OKAN BURUK'TAN TOPLANTI

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Buruk'un öğrencilerine, "Önde baskı kurup erken gol ile oyunu koparalım. Sonuçta lideriz ve kazanırsak müthiş bir avantaj elde ederiz. Hem puan farkı artar hem de psikolojik üstünlük elde ederiz" dediği belirtildi.

"PROVOKASYONLARA GELMEYİN"

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"Son iki senedir olduğu gibi yine kazanmak için Fenerbahçe maçına gideceğiz. Derbide sakin olmamız gerekiyor, provokasyonlara uymamamız gerekiyor. Futbol içinde kalıp kazanmaya odaklanacağız. Tüm takım bunlara dikkat ederse 3 puan alır ve zaferle döneriz."

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Okan Buruk galatasaray
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