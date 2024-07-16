Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın için itiraf geldi!

Fenerbahçe’nin, kulübü Corendon Alanyaspor ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 23 yaşındaki milli futbolcu Oğuz Aydın, İstanbul’a geldi. Amsterdam’dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen Aydın, yolcu terminalinden çıkış yaptı. Ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen Oğuz Aydın, kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

OKAN BURUK KONUŞTU: "BİZ BİLEREK ALMADIK"

Oğuz Aydın konusuna açıklık getiren Okan Buruk, "Oğuz Aydın konusunu, elimizde 7-8 kanat oyuncusu var. Sayımızın en yüksek olduğu yer. Oraya bir transfer daha yapmak çok mantıklı bir şey değildi. Biz de istedik ama yer verme şansımız yoktu." şeklinde konuştu.

BUGÜN İMZAYI ATACAK

Transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan sağ kanat oyuncusunun, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

