SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: "Puan farkının 8'e çıkması..."

Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: "Puan farkının 8'e çıkması..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.12.2024 19:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak, 5-1 mağlup ettikleri Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ile puan farkını 8’e çıkarmanın çok önemli olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: "Puan farkının 8'e çıkması..."

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 5-1 mağlup etti.

"GALATASARAY BURADA MAÇ KAZANAMIYORDU"

481490_GALATASARAY-SEZONUN-17INCI-HAFTASINDA-

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kayseri deplasmanı çok zor bir deplasman. Baktığımızda benim son 2 yılımda, ondan öncesi de var, Galatasaray burada maç kazanmıyordu. Bugünkü oyun içerisinde de objektif olarak değerlendirmek gerekiyor ki, Kayserispor oyuna iyi başladı, ilk yarıyı çok iyi oynadı. İkinci yarı 3-1’den sonra tabii ki bizim oyunun içerisinde daha rahatlamamız, hücumları daha etkili yapmamız bizim istediğimiz skora geldi ama Kayserispor’un da oyun olarak ne kadar güçlü olduğunu atlamamak gerekiyor. İyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Sinan hoca ve ekibini tebrik ediyorum. Belki çok erken bir tepki de oldu ama dediğim gibi Kayserisporlu oyuncuların hakkını vermek gerekiyor. Hem topa sahip oldular, hem pozisyona girdiler. Zaman zaman oyun içerisinde bizi zor duruma düşürdüler" diye konuştu.

"FENERBAHÇE İLE PUAN FARKINI 8'E ÇIKMASI..."

481596_KAYSERISPOR-SUSPOER-LIGIN-17INCI-HAFTA

Oyuncularının yüksek konsantre ile oynadıklarını kaydeden Buruk, Fenerbahçe ile puan farkının 8’e çıkmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak; "Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam ediyoruz. En yakın rakibimize karşı 8 puanlık fark çok önemliydi. Bunu yakaladık. En başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum, üst düzey konsantrasyonla oynadılar. Galatasaray’a yakışır şekilde mücadele ettik. Sakatlıktan dönen oyuncularımız vardı, oyunun sonlarına doğru da onları koruma adına değişiklikler yaptık. Bizim için güzel bir maç, güzel bir akşam oldu. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
1 - 5
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücret beklentileri de ortaya çıktı

AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücret beklentileri de ortaya çıktı

Maç sonu Dybala'dan transfer sözleri! Veda eder gibi konuştu...

Maç sonu Dybala'dan transfer sözleri! Veda eder gibi konuştu...

Galatasaray mağlubiyeti sonrası: "İstifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler!" dedi ve istifasını açıkladı!

Galatasaray mağlubiyeti sonrası: "İstifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler!" dedi ve istifasını açıkladı!

Korkutan hareketlilik! İstanbul'daki depremin ardından Marmara'da bir sarsıntı daha

Korkutan hareketlilik! İstanbul'daki depremin ardından Marmara'da bir sarsıntı daha

Volkan Demirel'den olay hareket! Şenol Güneş'in elini sıkmayı reddetti!

Volkan Demirel'den olay hareket! Şenol Güneş'in elini sıkmayı reddetti!

Kayserispor'u avladı! Galatasaray forması ile rekor kırdı

Kayserispor'u avladı! Galatasaray forması ile rekor kırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.