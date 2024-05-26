Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! ''Hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, bunun altını çizmek lazım''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde 3. kez Süper Lig’de şampiyonluk sevincini yaşadı. Şampiyonluk sonrası konuşan Okan Buruk'un Fenerbahçe sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"GEÇEN SENEKİ ŞAMPİYONLUKTAN SONRA BU SENE DAHA ZOR OLDU"

"Geçen seneki şampiyonluktan sonra bu sene daha zor oldu. 11 ay önce antrenmanlara başladık. 56 maça çıktık. Şampiyonlar Ligi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlar bu ülkede ligde zorlanır. Ligde herkesten daha iyi oynadık, Şampiyonlar Ligi'nde herkese diş geçirdik. Rekorlar kırdık. Taraftarımız muhteşemdi. Takımın hep yanındalardı. Bize inandılar. Tarihi bir rekorla şampiyon olduk."

"HEDEFİMİZ 5. YILDIZ, GERÇEK 5. YILDIZ, BUNUN ALTINI ÇİZMEK LAZIM"

"Hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, bunun altını çizmek lazım. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da, yıldızın da gerçeği. Çok çekişmeli bir sezondu. Tüm takımları tebrik ediyorum. Konyaspor da küme düşme hattındaydı. Bize direndiler. Maçı kazanmayı bildik. Önemli bir galibiyet ve değerli bir şampiyonluk. Biz hep beraber rekorlar kırıp şampiyon olduk. Şampiyonluğunu keyfini süreceğiz. 1 senedir şampiyon olamıyorduk, tekrar olduğumuz için çok mutluyuz."

"BEN GALATASARAY'A HİZMET ETMEK İÇİN YANAN BİRİYİM"

"Ben tabii ki Galatasaray'ın bir parçasıyım, Galatasaray benim parçam. Ben buradan başka yerde çalışmayı düşünmedim. Bir şampiyonluk daha hayal ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz sözleşmeyi yenileyelim dediler hep, ben lig bitsin dedim. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için yanan biriyim. Galatasaray teknik direktörlüğü benim ve oğlum için iyi. Oğlumun mutluluğu çok değerli. Köprücük kemiği kırıldı, nazar ondan çıktı. Yeni bir sözleşme, yeni bir sayfa inşallah hepimiz için. Şimdi sevineceğiz, sonra tekrardan yeni sezona hazırlanmaya başlayacağız."





