Okan Buruk'tan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması: Çok isterim

Geçen sezon Medipol Başakşehir ile lig şampiyonluğu sevincini yaşayan teknik direktör Okan Buruk, turuncu lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Buruk, şampiyonluk yarışından, Galatasaray'a, milli takımdan, yabancı kuralına kadar Tivibu Spor'a birçok konuda açıklamalar yaptı. "GALATASARAY'IN YERİ ÇOK BAŞKA" Futbolculuk dönemlerinden beri tüm takımların taraftarları tarafından saygı duyulduğundan da bahseden Buruk, ''Kavgadan beslenen bir insan değilim. Kendi hayatımı sevgi üzerine kurdum. Bütün takımların taraftarları bana sempatik geliyor. Hepsine saygı ve sevgi duyuyorum. Sokakta karşılaştığım tüm takım taraftarları bana saygı ve sevgi ile yaklaşıyor. İyi hoca, iyi karakter gibi örneklerin ülkemizde çoğalmasını isteyen birisiyim. Ben Galatasaray altyapısında yetiştim. Üzerimde Galatasaray apoletinin olması çok normal. Beşiktaş'ta da 2 sene oynadım. Orada da çok güzel günler geçirdim. İtalya'da harika günlerim oldu. Ama tabii ki Galatasaray'ın yeri ben de çok ayrı" dedi. "GALATASARAY'I ÇOK İSTERİM" Adının Fatih Terim sonrası dönem için Galatasaray'la anılmasıyla ilgili de konuşan başarılı çalıştırıcı, "Uzun yıllar Galatasaray'da emek sarf ettim. Çok fazla kupa kazandım. Büyük başarılar yaşadım. Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray ile adımın anılması gayet normal. " şeklinde konuştu.

"Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray'ın başında. Fatih Hocanın kazandığı şampiyonluklar ve İtalya'ya gidip hem Milan hem Fiorentina'yı çalıştırması büyük başarı. Bizlere örnek oluşturabilecek bir insan. Fatih Hoca Galatasaray için çok değerli bir isim. O orada olmak istediği sürece olmalı. Galatasaray hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici. İleri de umarım böyle bir şey olur. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde buluşmak'' "BEŞİKTAŞ MUTLU SONA YAKIN" Buruk, Süper Lig'de Şampiyonluk yarışını da değerlendirdi. Okan Buruk en şanslı takımın Beşiktaş olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ın bizle oynadığı ilk maç belki de onlar adına dönüm maçıydı. Favori Başakşehir'di. Ama Beşiktaş o maçı kazanıp inanılmaz bir yükselişe geçti. Puan olarak değil, oyun olarak da baktığımızda sahada en güçlü duran ve bütün maçları domine eden takım Beşiktaş. Puan avantajının dışında oyun olarak da iyiler. Oyuncuları kenetlenmiş görüyorum." "Futbolda ne olacağı belli olmuyor. Ama oyun olarak Beşiktaş sahada çok güçlü gözüküyor. Fenerbahçe ise çok fazla transfer yaptı ve kaliteli oyuncular geldi. Her şey kağıt üstünde olmuyor, sahada bitiyor. Fenerbahçe'nin iç saha performansı iç açıcı değil. Beşiktaş için söylediğimiz güçlü oyunu Fenerbahçe için zaman zaman söyleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM" Takım çalıştırmadığı süre içerisinde Fenerbahçe'den teklif almadığını söyleyen Okan Buruk, "Boşta olduğum için tüm hoca değiştiren takımlarla ismim geçiyor. Fenerbahçe'den bana şimdiye kadar teklif gelmedi. Birçok takımla adım geçiyor. Ancak bir teklif söz konusu değil" dedi. "İRFAN ÖZEL BİR OYUNCU" Genç Teknik Adam İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transferini de değerlendirdi. Buruk, "İrfan'ın yurt dışında oynaması onu daha yukarı seviyelere çekebilirdi. İrfan Fenerbahçe ile anlaştı. Çok değerli ve önemli bir oyuncu. İrfan'ı ilk antrenmanda gördüğümde çok etkilenmiştim. Özel bir oyuncu. İrfan umarım Avrupa'da bizim için önemli bir oyuncu olur. Antrenman kaçırmaz ve arkadaşları ile arası çok iyidir. Onun çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu. "HEDEF AVRUPA OLMALI" Buruk, ligde görev alan teknik direktörler için de, "Ligin lideri Sergen Hoca. Çağdaş Hoca ve Erol Hoca'yı da başarılı buluyorum. Genç teknik direktörlerin olması beni sevindiriyor. Başarılarımızı Avrupa'ya da taşımalıyız. Asıl Amacım Avrupa'da çalışmak. Türk teknik direktörler lokal anlamda başarılı olduktan sonra Avrupa'da da çalışmalı. Ben Akhisar ile Türkiye Kupası, Başakşehir ile Lig kupası kazandım. Süper Kupa'yı da kazanmak isterdim. Onu kazanamadım. Avrupa'da başarılar yakalayabilirsek, Türkiye'de kazandığımız kupalara benzer bir başarı yakalayabiliriz" dedi.

"ABDULLAH AVCI BAŞARILI" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Milli Takım'da beraber çalıştığını belirten teknik adam, "Abdullah Avcı çok değerli bir teknik direktör. Saygı duyulacak bir isim. Kendi doğruları üzerinde yol almaya çalışan bir teknik adam. Hala görüşüyoruz. Trabzonspor'da da çok başarılı oldu" şeklinde konuştu. "YABANCI SAYISI DÜŞMEMELİ" Yabancı kuralı ile ilgili görüşlerini de aktaran başarılı çalıştırıcı, "Sayıyı düşürelim ile bu iş olmaz. Yatırımları altyapılarımız üzerinden doğru bir şekilde yapabilirsek amaçlarımıza daha kolay ulaşırız. İş dönüyor dolaşıyor yabancı sayısına geliyor. Bunun sebebi oyuncu yetiştiremememiz. Daha çok oyuncu yetiştirmemiz gerek. Altyapılara yatırım yapabilirsek önemli yerlere geliriz. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarabilecek tesisler inşa etmemiz gerekiyor. 18- 19 yaşına gelmiş oyuncularınızı oynatabileceğiniz bir yer yok. Yatırımları doğru yönetirsek olumlu sonuçlar alırız. Benim düşüncem en az 10 yabancı olması gerekiyor. İyi yabancı oyuncuların gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.