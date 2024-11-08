Okan Buruk'tan galibiyet sonrası Jose Mourinho'ya olay gönderme!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham zaferinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçının ardından kullandığı ifadelere cevap niteliğinde konuşan Buruk, "Türk futboluna yapılan hakaretlere baktığımızda, Türk futbolunun kalitesini herkese gösterdik." dedi.

İşte Galatasaray Teknik Direkötür Okan Buruk'un açıklamaları;

''GALİBİYETTEN ÖTESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK''

Galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk; ''Bugün cesur bir kararla başladık. Bay haftası olmasıyla 10 günlük hazırlanma şansımız oldu. Oyun içinde çok iyi eşleştik. Galibiyetten ötesini gerçekleştirdik. Rakip 10 kişi kalınca eşleşmelerde sıkıntı yaşadı. İkinci yarı tek geldikleri pozisyonda gol buldular. Toplamda 4-5 şutları 2 gol attılar. Yaptığımız her şeyle Tottenham'ın verdiği istatistikleri verdi.'' sözlerini sarf etti.

''TÜRK FUTBOL TARİHİNDE İNGİLİZ TAKIMLARINA YAPILMIŞ EN İYİ BASKIYDI''

Açıklamalarına devam eden başarılı antrenör, ''Oyuncularımla, Galatasaray taraftarıyla gurur duyuyorum. Rakibe yaptığımız baskıları beraber yaptık. Türk Futbol tarihinde bir takımın İngiliz takıma yaptığı en iyi baskıydı.'' ifadelerini kullandı.

''ICARDI'NİN SAKATLIĞI OLDU''

Maçta birçok pozisyondan yararlanamadıklarını dile getiren Buruk, ''İkinci yarı 7-8 gole ulaşabilirdik. Yorgunluklar oldu. Mertens'i değiştirdik. Devamında Osimhen çıkmak istedik. Mauro'nun sakatlığı oldu. 4. golü atmalıydık. Türk futbol tarihi için önemli bir gece.'' dedi.

"TÜRK FUTBOL KALİTESİNİ HERKESE GÖSTERDİK"

Okan Buruk, ''Türk futboluna yapılan hakaretlere baktığımızda, Türk futbolunun kalitesini herkese gösterdik. Dün Beşiktaş kazandı, bir önceki maçta Lyon'u yendi. Türk takımlarının başarısını unutamayız. Bazen çok fazla aşağılıyoruz. Türk halkına armağan etmek istiyoruz. İşimizi iyi yapmamız gerekiyor, saha dışında değil saha içinde konuşmamız gerekiyor." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.