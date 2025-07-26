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Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan hakkında heyecanlandıran açıklama

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, transferde adı geçen yıldız oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, yeni sezon hedefinin 26. şampiyonluk olduğunu vurgularken, takımdan ayrılıklar ve yeni transferler konusunda da ipuçları verdi.

Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan hakkında heyecanlandıran açıklama
Emre Şen

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesinde taraftarların merakla beklediği konulara açıklık getirdi. Tivibu Spor'da katıldığı canlı yayında transfer gündemini değerlendiren Buruk, İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu isimlerine açıklık getirdi.

"TAKIMDA GÖRMEK İSTERİM"

Okan Buruk tan Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan hakkında heyecanlandıran açıklama 1

Buruk, "Bu oyuncularla ilgileniyoruz demek doğru olmaz. Ancak her teknik direktörün kadrosunda görmek isteyeceği oyuncular oldukları bir gerçek. Transfer döneminde şartlar oluşursa değerlendirilebilir. Şu anda somut bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ 26. ŞAMPİYONLUK"

Okan Buruk tan Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan hakkında heyecanlandıran açıklama 2

Yeni sezon hedefleriyle ilgili konuşan Okan Buruk, iddialı bir şekilde 26. şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti. "Geçen sezon 25 demiştik, bu sezon da hedef 26. Hedefimizi net bir şekilde ortaya koymalıyız. Taraftarlarımız bizden beklenti içinde. Onlara şampiyonluk sözü veriyoruz ve bu yolda en iyi şekilde mücadele edeceğiz." dedi.

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Okan Buruk Hakan Çalhanoğlu İlkay Gündoğan galatasaray
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