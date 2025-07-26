Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan hakkında heyecanlandıran açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesinde taraftarların merakla beklediği konulara açıklık getirdi. Tivibu Spor'da katıldığı canlı yayında transfer gündemini değerlendiren Buruk, İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu isimlerine açıklık getirdi.

"TAKIMDA GÖRMEK İSTERİM"

Buruk, "Bu oyuncularla ilgileniyoruz demek doğru olmaz. Ancak her teknik direktörün kadrosunda görmek isteyeceği oyuncular oldukları bir gerçek. Transfer döneminde şartlar oluşursa değerlendirilebilir. Şu anda somut bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ 26. ŞAMPİYONLUK"

Yeni sezon hedefleriyle ilgili konuşan Okan Buruk, iddialı bir şekilde 26. şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti. "Geçen sezon 25 demiştik, bu sezon da hedef 26. Hedefimizi net bir şekilde ortaya koymalıyız. Taraftarlarımız bizden beklenti içinde. Onlara şampiyonluk sözü veriyoruz ve bu yolda en iyi şekilde mücadele edeceğiz." dedi.