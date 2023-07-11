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Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: 'İmza atılana kadar...'

11.07.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin transferiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Okan Buruk, "Hepimiz Icardi’yi bekliyoruz. Burada her şey olumlu gidiyor. İmza atılana kadar sakin olmak gerekiyor. Biz istiyoruz, o istiyor. Kulübüyle ilgili her şey yolunda gidiyor. İnşallah en kısa zamanda bizimle beraber olur" dedi.

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Merkur Arena’da karşılaştığı Macaristan ekibi Kisvarda’yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde oynayacakları ilk maça hazır çıkmak istediklerini söyleyen Buruk, "Türkiye’de bir hazırlık maçı yaptık, bu ikinci maçımızdı. Burada üç maç daha oynayacağız. Burada programımızda üç maç oynamak vardı ama 15 Temmuz için bir maç daha aldık. Biz aslında bir hazırlık kampındayız. Bu dönemi yüklenerek geçirmek zorundayız. Yine antrenmanlara ve maçlara devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi elemesinde 25 Temmuz’da yapacağımız ilk maça en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Macaristan ekibi Kisvarda karşısında iyi bir oyun oynadıklarını belirten Buruk, "Belki ilk 5-10 dakika maça adapte olamadık ama devamında istediğimiz gibi bir oyun oldu. Daha çok pozisyona girebilirdik. Biraz daha üretken olmak gerekiyordu. Sonuç olarak iyi bir oyun ve 2-0’lık galibiyet var ama biraz daha üretebilirdik" diye konuştu.

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"ANA FELSEFEMİZ OYUNUMUZUN ÜSTÜNE KOYMAK"

Geçen senenin bu dönemiyle kıyaslandığında daha iyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bu sene daha kendimize güveniyoruz. Şampiyon takımız. Bunun öz güveni var. Oyun olarak birlikte daha doğru şeyler yaptıkça daha da motive oluyorlar. Ana felsefemiz geçen sezondan gelen oyunumuzun üstüne koymak. Kadromuz tamamlandığında daha iyi oyunlar ortaya çıkacak" ifadelerinde bulundu.

"HEPİMİZ ICARDİ’Yİ BEKLİYORUZ"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin kendileri için önemli bir futbolcu olduğunu aktaran Okan Buruk, "Hepimiz Icardi’yi bekliyoruz. Burada her şey olumlu gidiyor. İmza atılana kadar sakin olmak gerekiyor. Biz istiyoruz, o istiyor. Kulübüyle ilgili her şey yolunda gidiyor. İnşallah en kısa zamanda bizimle beraber olur. Icardi’nin gelişi hem oyuncu kalitesi hem de psikolojik anlamda Galatasaray’a önemli bir destek olacaktır. Ben kendisiyle daha görüşmedim. Şu anda Erden Timur Bey görüşüyor. İş bittikten sonra ben de görüşeceğim. Taraftar prosedürü tamamlandıktan sonra kampa katılıp katılmama kararını vereceğiz ama en kısa zamanda gelmesini isterim" değerlendirmesinde bulundu.

"TRANSFER GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Hücum hattında eksiklerinin olduğunu aktaran Buruk, "Forvet hattında sıkıntımız var. Orada oyuncu sayısı olarak eksikliğimiz var. O bölgede bugün oynayan Barış Alper Yılmaz’ın gol atması beni ayrıca sevindirdi. Diğer bölgelerde de alternatifleri arıyoruz. Orta sahada Lucas Torreira’nın sakatlığı vardı. Bugün Sergio Oliveira’nın maç öncesinde kasığında ufak bir ağrısı vardı. Ben de risk etmek istemedim. O yüzden orta sahada da eksikliğimiz oldu. Biz geçen seneki kadroyu büyük ölçüde koruduk. Burada gelecek oyuncular var. En önemli parça Icardi. Onun yanında geçen sezon bizde kiralık olarak oynayan Rashica’yı tekrar kadromuzda görmek isteriz. Bunların dışında da transfer görüşmelerimiz sürüyor" diyerek sözlerini tamamladı.

İHA

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