Okan Buruk'tan ilginç açıklama: "İçimizde hainler var"

Trendyol Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Mircea Lucescu’nun vefatından duyduğu üzüntüyü ve kulübün farklı branşlardaki başarılarını değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Mircea Lucescu, Türk futbolu için çok önemli işler yaptı. Dünya futbolunda Ukrayna’daki şampiyonlukları, İtalya ve Türkiye hikâyeleriyle iz bıraktı. Çok önemli bir futbol adamını kaybettik; son maçına Türkiye’de, şampiyonluk kazandığı statta çıktı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Futbol için çok önemli bir insanı saha kenarında gördükten kısa bir süre sonra kaybetmek hepimizi derinden üzüyor. Kulübümüz için önemli bir gece yaşıyoruz. Sadece futbolda değil, kadın voleybol takımımız da kazandı. Voleyboldaki şampiyonluk bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağı oldu. Birinci maçı takip etmiştim ama bugünkü karşılaşma aynı saate denk geldi. Kendilerini tebrik ediyorum, çok önemli bir iş başardılar. Galatasaray futbolda ve basketbolda kupa kazanmıştı; şimdi voleybolda da şampiyonluğa ulaştı. Bu sebeple camiamız adına çok güzel bir gece geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"OSİMHEN’İN HAFTA SONU OYNAMASI ZOR"

Hakem kararları hakkındaki görüşlerini aktaran, oyuncu değişiklikleri ile sakat oyuncuların son durumları hakkında bilgi veren Buruk, "Barış yerdeyken oyunun başlatılması ve kartın kime gösterildiği konusunda hem ben hem de oyuncum büyük şaşkınlık yaşadık. Genç hakemlerimizde bu tür anlaşmazlıklar olabiliyor. Oyuncu değişikliklerimizi ise sakatlıklar ve taktiksel ihtiyaçlar belirledi. Yunus sakatlığı sebebiyle antrenmanlara çıkamamıştı, kadroya dâhil ettik ancak sadece acil bir ihtiyaç durumunda kullanmayı planladık. Parmağındaki sakatlığa rağmen Trabzonspor maçında oynayan Lang’ı, bugünkü maçın yüksek temaslı geçeceğini öngörerek dinlendirdik ve fiziksel mücadeleye daha hazır olan Sallai’yi tercih ettik. Torreira’nın arka adalesinde ağrıları vardı, bu yüzden orta sahaya savunma yönü kuvvetli olan Lemina ile başladık. Hücumda ise Barış’ı merkeze çekerek rakip savunmaya karşı onun hızından faydalanmayı amaçladık. Sara sakatlıktan yeni dönmüştü, onu da oyunun ilerleyen bölümlerinde değerlendirdik. Genel olarak topa sahip olacağımız ve fiziksel mücadeleye karşılık verebileceğimiz bir yapı oluşturduk ve planlarımız tuttu. Sakatlığı bulunan Osimhen ise takımdan ayrı koşulara başladı. Hafta sonu oynaması zor görünüyor ancak tedavi sürecinin gidişatına göre Gençlerbirliği veya Fenerbahçe maçlarında kadroda yer alma ihtimali bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

"HAİNLER VAR"

Basına sızdırılan maç kadroları konusundaki rahatsızlığını dile getiren Buruk, "Son olarak değinmek istediğim oldukça önemli bir konu var. Medya mensupları olarak Galatasaray’ı yakından takip ediyorsunuz ancak içeriden birilerinin sürekli olarak maç kadrolarını dışarı sızdırmasından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bu süreçte zaman zaman Metehan gibi uzun süredir takımda olmayan oyuncuların üzerine bile suç atılmaya çalışılıyor. Özellikle Kaya Temel isimli gazetecinin sürekli içeriden bilgi alması ve ilk 11’imizin dışarı aktarılması kabul edilemez bir durum. Haberciliğe saygı duyuyorum ancak bu yapılan, Galatasaray takımına karşı açık bir hainliktir. Rakiplerimiz sızdırılan bu kadrolara göre hazırlık yapıyor ve haksız avantaj elde ediyorlar. Bugünkü gibi tahmin edilmesi imkânsız olan bir kadro bile maç öncesinde dışarı sızdırıldı. Tahmin edilen kadroları anlayışla karşılıyorum ancak Avrupa maçları da dâhil olmak üzere her hafta net ilk 11’imizin servis edilmesi içerideki büyük bir soruna işaret ediyor. Ekibimizle ve oyuncularımızla bu konuyu detaylıca görüşeceğiz. Bizi içeriden kimin sattığını, takımın sırlarını kimin dışarı aktardığını tespit edip gerekli önlemleri alacağız. Rakiplerimizin bilgilenmesini engellemek adına gerekirse son antrenmanlarda as kadroyu denemeyeceğiz. İçimizde Galatasaray’a zarar vererek takımın gizli kalması gereken bilgilerini dışarı çıkaran hainler var ve bu kişileri mutlaka bulup gereken çözümü üreteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.