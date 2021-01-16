SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması: Bize gelen teklif yok

Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması: Bize gelen teklif yok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 16.01.2021 20:25 | Son Güncelleme

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer için açıklamada bulundu.

Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması: Bize gelen teklif yok

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için "teklif almadıklarını" söyledi.

Sivasspor maçı sonrasında transferle ilgili soruyu yanıtlayan Buruk, "Transfer için bakacağız, takviye yapabiliriz. Oyuncularımıza gelen herhangi bir resmi teklif yok. Oyuncularla ilgili karar verecek olan da kulübümüzdür." dedi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ NE DEMİŞTİ?

"Bu yaz Euro 2020 var. Avrupa'nın peşinde olduğu bir milli futbolcuyu şimdi niye satayım? Böyle bir niyetimiz yok. Ama mutlaka İrfan Can'ı isteyen biri varsa, 12-13 milyon euroyu getirmesi gerekir. Bu şartlarda Türkiye'de kulüplerin İrfan Can'ı alabileceğini düşünmüyorum. Zaten bizim de satmaya niyetimiz yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bekliyoruz."

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

"Göksel Gümüşdağ ile birkaç defa görüştüm. Kimi görüştüğüm belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. İkisini de konuşunca değer 38 milyon Euro... Pazarlık yapıyoruz, beni konuşturmayın."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Karlar altında oynanan maçta kazanan çıkmadıKarlar altında oynanan maçta kazanan çıkmadı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor
Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor
Mesut Özil, Arsenal ile fesih için anlaştı
Mesut Özil, Arsenal ile fesih için anlaştı
Real Madrid'den Falcao bombası
Real Madrid'den Falcao bombası
Yasin Öztekin TFF 1. Lig ekibi Samsunspor’da
Yasin Öztekin TFF 1. Lig ekibi Samsunspor’da
Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!
Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!
Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Fatih Terim ile yollar ayrılıyor! İşte detaylar...
Fatih Terim ile yollar ayrılıyor! İşte detaylar...
F.Bahçe'de İrfan Can sesleri
F.Bahçe'de İrfan Can sesleri
Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı
Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması: Bize gelen teklif yok
Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması
ÖZET | Başakşehir 1-1 Sivasspor
Karlar altında oynanan maçta kazanan çıkmadı
İrfan Can Kahveci ısrarı! Galatasaray'a böyle gelecek
Galatasaray'a böyle imza atacak! İşte o plan...
Medipol Başakşehir-Tuzlaspor: 5-1 (Maç sonucu)
Başakşehir 5 golle çeyrek finalde!
Başakşehir Skrtel'in sözleşmesini feshetti
Başakşehir Skrtel'in sözleşmesini feshetti
Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini belirledi: 14 milyon Euro
İrfan Can Kahveci'nin bonservisi belli oldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.