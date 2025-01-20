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Okan Buruk'tan Jose Mourinho'nun sözlerine flaş cevap! Kiev maçı öncesi konuştu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.01.2025 13:57
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun şampiyonluk yarışıyla ilgili sözlerine yanıt veren Okan Buruk'un sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Okan Buruk'tan Jose Mourinho'nun sözlerine flaş cevap! Kiev maçı öncesi konuştu...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARINA CEVAP

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"Mourinho'nun 'Bana göre biz öndeyiz' sözleri için ne düşünüyorsunuz?"

"Fikstür aslında... Son iki maça bakınca Göztepe ve Başakşehir gibi zorlu iki takımı yenip Hatayspor ile berabere kaldık. Maçların zorluğundan çok, maçları oynama yeteneği önemli. Geçen sene yaptık. 17 maç üst üste deplasmanda kazandık. Bu maçları iyi oynayabiliyoruz. Oyuncularımızla ve taraftarlarımızla birlikteliği ortaya koyunca, geçen sene de bunu yapıp 17 maç üst üste kazandık. Hedefimiz ligin sonuna kadar olan tüm maçları kazanmak. Başta olan, önde giden biziz. Arkaya bakmaya gerek yok. Kendi işimize bakacağız. Şu an tek düşüncemiz bu."

"KALEMİZİ KAPATAMIYORUZ; MUTSUZUZ"

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"En önemli şey, hem Türkiye'de hem Avrupa'da en çok pozisyona giren takımlardan biriyiz. Türkiye'de bitiricilikte en iyi takımız. Girdiğimiz pozisyonlara ve attığımız gollere bakınca birinci sıradayız. Bir maç girmiyor, bir maç hepsi giriyor. Önemli olan pozisyona girmek. Pozisyona giren, bu oyunu sürdüren, benim oyuncularımın taraftarın istediği hücum oyununu sürdürüyoruz. Geçen seneye göre daha çok gol yedik, doğru. Gol yemeden kapattığımız maç sayısı çok az. Bizim de mutsuz olduğumuz yerlerden biri. Çalışarak üstesinden gelmeliyiz. Attığımız gol sayısı fazla, güzel ama yediğimiz gol de fazla. Düzeltmek için çalışacağız. Bireysel performanslar da önemli oluyor maç içinde, hatalar olabiliyor. Amacımız daha az gol yiyen bir Galatasaray."

Okan Buruk'un Mourinho'ya Cevabını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Mourinho'nun sözleri gereksizdi.
Okan Buruk'un yanıtı yerindeydi.
Kendi takımının performansı üzerinden değerlendirmeli.
Sürekli tartışmalar, daha fazla stresi artırıyor.

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk José Mourinho galatasaray
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