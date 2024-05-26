Okan Buruk'tan kritik Konyaspor maçı öncesi iki sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in son hafta karşılaşmasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Dün de Galatasaray için önemli bir gündü, seçim vardı. Sayın başkanımız Dursun Özbek ve yönetimi, tekrar seçildi. Onları kutlayarak başlayacağım. Çok da güzel bir seçim oldu. Şu anda tek hededefimiz şampiyonluk, şampiyonluğa odaklandık. Uzun bir haftaydı, bizim için yeniden toparlanmak için. Fenerbahçe maçından, "6 puan önde olan bizdik, şu anda 3 puan önde olan biziz" dedim oyunculara. Bu mentalite ile bu maça hazırlandık. Galatasaray iyi oynayan ve kazanan, birçok rekor kıran bir takım. Tabii ki baskı oluşmaması gerekiyor, kalitemiz, oyuncuların vereceği tepki çok önemli. İyi hazırlandık. İyi de geçti." dedi.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sakatlık açıklaması yapan Buruk, "Fenerbahçe maçından sonra Nelsson ve Kerem Demirbay, antrenmanlara çıkamadı bu hafta ama kadroda olmak istediler. Gerekirse oynayabileceklerini söylediler. İyi bir takımız, iyi bir ortama sahibiz. Her şey bizim için iyi." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ayrıca, "Konyaspor, kümede kalma şansını yükseltti, son haftaya bıraktı. Onlar için de önemli bir maç. Futbol için güzel bir ortam. Kazanarak şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum. Galatasaray taraftarı da her zaman yanımızda oldu. Bu da bizim için önemliydi. Bizi çok güzel uğurladılar. Hep destek verdiler, biz de bu desteğe layık olacağız." şeklinde konuştu.





