SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk'tan kritik maç öncesi sürpriz karar!

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zorlu kış şartlarına ve rüzgarına rağmen maç saati için TFF'nin kapısını çalmadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Atletico Madrid yorgunu takımını düşünerek saatin 17.00'ye çekilmesini istemediği ortaya çıktı. Buruk, oyuncularının dinlenmesini stadyum koşullarına tercih etti.

Okan Buruk'tan kritik maç öncesi sürpriz karar!
Emre Şen

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, yoğun fikstürün etkilerini azaltmak için stratejik bir karar aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın akşam saatlerindeki olumsuz hava koşulları bilinmesine rağmen, Sarı-Kırmızılı yönetim Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maç saatinin 20.00'den 17.00'ye alınması için herhangi bir talepte bulunmadı.

ÖNCELİK FİZİKSEL TOPARLANMA

Okan Buruk tan kritik maç öncesi sürpriz karar! 1

Atletico Madrid ile oynanan zorlu Şampiyonlar Ligi maçının ardından oyuncularının hem fiziksel hem de mental olarak yorgun düştüğünü gözlemleyen Okan Buruk, maç saatinin öne çekilmesinin dinlenme süresini kısaltacağını düşündü. Başarılı hoca, takımın tam kapasiteyle dinlenip maça odaklanmasını, stadyumun hava koşullarından daha öncelikli gördü.

SON OLİMPİYAT HATIRASI KÖTÜYDÜ

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuştu. Bu kötü istatistiğe rağmen saatin değiştirilmemesi, Buruk'un oyuncularının fiziksel durumuna ne kadar önem verdiğini gösterdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
-
Galatasaray Galatasaray

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig’de günün VAR hakemleri belli olduSüper Lig’de günün VAR hakemleri belli oldu
Trabzonspor taraftarı sosyal medyada gündem oldu!Trabzonspor taraftarı sosyal medyada gündem oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.