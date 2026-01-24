Okan Buruk'tan kritik maç öncesi sürpriz karar!

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, yoğun fikstürün etkilerini azaltmak için stratejik bir karar aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın akşam saatlerindeki olumsuz hava koşulları bilinmesine rağmen, Sarı-Kırmızılı yönetim Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maç saatinin 20.00'den 17.00'ye alınması için herhangi bir talepte bulunmadı.

ÖNCELİK FİZİKSEL TOPARLANMA

Atletico Madrid ile oynanan zorlu Şampiyonlar Ligi maçının ardından oyuncularının hem fiziksel hem de mental olarak yorgun düştüğünü gözlemleyen Okan Buruk, maç saatinin öne çekilmesinin dinlenme süresini kısaltacağını düşündü. Başarılı hoca, takımın tam kapasiteyle dinlenip maça odaklanmasını, stadyumun hava koşullarından daha öncelikli gördü.

SON OLİMPİYAT HATIRASI KÖTÜYDÜ

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuştu. Bu kötü istatistiğe rağmen saatin değiştirilmemesi, Buruk'un oyuncularının fiziksel durumuna ne kadar önem verdiğini gösterdi.