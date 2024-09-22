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Okan Buruk'tan maç sonu Fenerbahçe'ye mesaj var! Oğluyla birlikte duvara yazdıkları yazıyla göndermede bulundular! ''Penaltı jokeri''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.09.2024 10:41
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Galibiyeti soyunma odasında kutlayan sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de duvarlara yazılar yazdı. Okan Buruk'un oğluyla birlikte önünde fotoğraf çekildiği yazı ise sosyal medyanın diline düştü.

Okan Buruk'tan maç sonu Fenerbahçe'ye mesaj var! Oğluyla birlikte duvara yazdıkları yazıyla göndermede bulundular! ''Penaltı jokeri''

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, 6'da 6 yaptı. Büyük bir sevinç yaşayan sarı-kırmızılılar soyunma odasında coşkulu halde galibiyeti kutladı.

DUVARLARA YAZILAR YAZDILAR

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Kadıköy'ün soyunma odasının duvarlarına galibiyetle ilgili birçok yazı yazan futbolcular, en sonunda toplu şekilde fotoğraf çektirdiler.

OKAN BURUK VE OĞLUNDAN FLAŞ MESAJ

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Okan Buruk, oğluyla birlikte duvara yazılan yazıların önünde bir fotoğraf paylaştı. En üstte yer alan maçın skorunun yanına ''penaltı jokeri" yazıp Fenerbahçe'nin attığı golü işaret eden Okan Buruk, sosyal medyada gündem oldu.

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Okan Buruk fenerbahçe galatasaray
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