Okan Buruk'tan maç sonu Fenerbahçe'ye mesaj var! Oğluyla birlikte duvara yazdıkları yazıyla göndermede bulundular! ''Penaltı jokeri''

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, 6'da 6 yaptı. Büyük bir sevinç yaşayan sarı-kırmızılılar soyunma odasında coşkulu halde galibiyeti kutladı.

DUVARLARA YAZILAR YAZDILAR

Kadıköy'ün soyunma odasının duvarlarına galibiyetle ilgili birçok yazı yazan futbolcular, en sonunda toplu şekilde fotoğraf çektirdiler.

OKAN BURUK VE OĞLUNDAN FLAŞ MESAJ

Okan Buruk, oğluyla birlikte duvara yazılan yazıların önünde bir fotoğraf paylaştı. En üstte yer alan maçın skorunun yanına ''penaltı jokeri" yazıp Fenerbahçe'nin attığı golü işaret eden Okan Buruk, sosyal medyada gündem oldu.