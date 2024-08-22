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  4. Okan Buruk'tan maç sonunda UEFA'ya olay yaratan tepki! ''İsviçre'nin kardeş ülkesinden Alman hakem atadılar! Rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz..."

Okan Buruk'tan maç sonunda UEFA'ya olay yaratan tepki! ''İsviçre'nin kardeş ülkesinden Alman hakem atadılar! Rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.08.2024 00:54
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Buruk, "İsviçre'nin Alman kantonundayız, Alman hakem geliyor. Oyuncularınızla problem yaşamış bir hakem geliyor. Aramalarda kötü niyet aramıyorum ama biraz garip... Bir Azeri hakemi Türk maçına atıyorlar mı? Arabayla gelmiştir buraya hakem. Kardeş ülkeye Alman hakem atanmış. İnşallah rövanş maçına Azeri hakem atarlar. Eşitlemiş oluruz." dedi.

Galatasaray teknik patronu Okan Buruk, Young Boys mağlubiyetinin ardından konuştu. Hakem yönetimini eleştiren Okan Buruk, çok fazla kart gösterildiğini ifade etti.

"RÖVANŞ MAÇINDA BİZİM SAHAMIZDA AZERİ HAKEM İSTİYORUZ"

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Okan Buruk: "İsviçre'nin kardeş ülkesinden Alman hakem atadılar. Bize Azeri hakem veriyorlar mı? Hakem maça muhtemelen arabasıyla gelmiştir. Rövanş maçında bizim sahamızda Azeri hakem istiyoruz. Böylece durumu eşitlemiş olurlar."

"ABDÜLKERİM'İN KOLLARINI BAĞLAYACAĞIZ"

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"Ayağından eline geldi Abdülkerim'in. Oyunculardan bazen bir şekilde bunu bekliyorlar, kural içinde var, müdahale ederken de iki kolu kapatıp atlayacaksınız. Ayağıyla kayınca bir el otomatik açılıyor zaten. Ayağına çarpıp eline geldi. Oyuncun yapacağı bir şey yok. Kartla cezalandırması da çok ağır oldu. Oyunculardan robot olarak kollarını bağlayacağız. Onları çalıştıracağız. Buna penaltı ve ikinci sarı karttan kırmızı diyorlarsa oyuncuların kollarını bağlamak gerek herhalde."

"HAKEM ÇOK FAZLA KART GÖSTERDİ"

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"Kötü bir hakem yönetimi vardı. Şampiyonlar Ligi'ne giriş aşamasında hakem performansını daha iyi bekliyorsunuz. Bu hakemin Almanya'da FIFA kokartının olmasını size hissettirmedi. Oyunu hızlandırabilirdi. Daha iyisini yapabilirdi. Çok fazla kart gösterdi. Gereksiz kartlar gösterdi. Abdülkerim'e gösterdiği ilk sarı kart çok yanlış kart. Bir hakemin bu kadar rahat kart göstermesi iki takıma da, kırmızı kart sınırı içerisine hakem soktu ortada hiçbir şey yokken. Abdülkerim'e kart gösterdi, 1-0 gerideyiz, topu iki adım yana bıraktı, bu kadar kolay kart gösterilmesi bu seviyede... Kartı yazması bile 1 dakika sürüyor. Bazen ne oluyor, VAR'a mı gidiyor diyordum."

"TARİHİMİZDE NEUCHATEL ZAFERİ VAR"

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"Maça şanssız başladık ama maç bittiğinde pozisyon sayısına bakınca, deplasmanda ve alışık olmadığımız bir zeminde net pozisyonlara girdik, 2 gol attık. Bundan daha iyisini yapabilecek güçteyiz. İsviçre takımlarına karşı ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Tarihimizde Neuchatel zaferi var. Bir sonraki maçta nasıl başarılı olacağımıza bakacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bugün de en iyisini yapmaya çalıştılar. Aynı ümidi sürdürüyorum. İyi bir takımız. Kendi seyircimizle birlikte rövanşta daha güçlü oyunla hak ettiğimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız. Şanssızlıklar vardı bugün üzerimizde."

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Okan Buruk UEFA galatasaray
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