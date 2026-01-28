Okan Buruk'tan Manchester City maçında neşter! Yer yerinden oynadı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesinde riskli ama cesur bir tercih yaptı. Sezon başından beri takımın en istikrarlı isimlerinden olan Lucas Torreira, zorlu İngiltere deplasmanında maça yedek kulübesinde başlayacak.

TORREIRA YOK, "DEV" ÜÇLÜ SAHADA

Okan Buruk'un Torreira'yı kestiği maçta orta saha kurgusu ise adeta parmak ısırtıyor. Sarı-Kırmızılılar, City karşısında fizik gücü ve pas kalitesi yüksek bir üçlüyle mücadele edecek:

Mario Lemina: Tecrübesi ve dinamizmiyle savunma önünü süpürecek.

İlkay Gündoğan: Eski takımına karşı "maestro" rolünü üstlenecek.

Gabriel Sara: Oyunun iki yönünü de oynayarak bağlantıyı sağlayacak.

SÜRPRİZ HAMLE Mİ, TAKTİK DEHA MI?

Torreira'nın yokluğunda Lemina - İlkay - Sara üçlüsünün Manchester City'nin güçlü orta sahasına karşı nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Okan Buruk'un bu hamlesi, "rakibi şaşırtma" ve "topa daha fazla sahip olma" planı olarak yorumlandı.