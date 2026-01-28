SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk'tan Manchester City maçında neşter! Yer yerinden oynadı!

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maç öncesi Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı! Okan Buruk, Manchester City deplasmanında herkesi şoke eden bir karara imza attı. Takımın "atom karıncası" ve vazgeçilmezi Lucas Torreira kulübede, formayı bakın kimler aldı!

Okan Buruk'tan Manchester City maçında neşter! Yer yerinden oynadı!
Emre Şen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesinde riskli ama cesur bir tercih yaptı. Sezon başından beri takımın en istikrarlı isimlerinden olan Lucas Torreira, zorlu İngiltere deplasmanında maça yedek kulübesinde başlayacak.

TORREIRA YOK, "DEV" ÜÇLÜ SAHADA

Okan Buruk tan Manchester City maçında neşter! Yer yerinden oynadı! 1

Okan Buruk'un Torreira'yı kestiği maçta orta saha kurgusu ise adeta parmak ısırtıyor. Sarı-Kırmızılılar, City karşısında fizik gücü ve pas kalitesi yüksek bir üçlüyle mücadele edecek:

Mario Lemina: Tecrübesi ve dinamizmiyle savunma önünü süpürecek.

İlkay Gündoğan: Eski takımına karşı "maestro" rolünü üstlenecek.

Gabriel Sara: Oyunun iki yönünü de oynayarak bağlantıyı sağlayacak.

SÜRPRİZ HAMLE Mİ, TAKTİK DEHA MI?

Torreira'nın yokluğunda Lemina - İlkay - Sara üçlüsünün Manchester City'nin güçlü orta sahasına karşı nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Okan Buruk'un bu hamlesi, "rakibi şaşırtma" ve "topa daha fazla sahip olma" planı olarak yorumlandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
23:00
Manchester City Manchester City
-
Galatasaray Galatasaray

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jose Mourinho eski takımına acımadı! Fenerbahçe'nin "dinamosunu" alıyor!Jose Mourinho eski takımına acımadı! Fenerbahçe'nin "dinamosunu" alıyor!
Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu!Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Lucas Torreira galatasaray manchester city
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.