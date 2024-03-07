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Okan Buruk'tan Mertens'e sürpriz teklif! ''Seneye gel yardımcım ol''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.03.2024 18:39
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Galatasaray'ın 36 yaşındaki yıldız oyuncusu Mertens, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Belçikalı oyuncu için Okan Buruk devreye girdi ve teklifte bulundu.

Okan Buruk'tan Mertens'e sürpriz teklif! ''Seneye gel yardımcım ol''
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın 36 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, sezon sonu futbolu resmen bırakacağını ifade etmişti. Bu açıklamasının hemen ardından Suudi Arabistan'dan teklif alan Mertens kararından dönmedi ve teklifi reddetmişti. Futbolu bırakması artık kesin olan Mertens için Okan Buruk devreye girdi.

"FUTBOLU BIRAKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM" DEMİŞTİ

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Suudi Arabistan'dan gelen 13 milyon euroluk teklifi reddeden Mertens, sezon sonunda resmen futbolu bırakacağını açıklamıştı. Mertens yaptığı açıklamada, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak? Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ama... ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım. Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum." demişti.

OKAN BURUK'TAN TEKLİF

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Sezon sonunda futbolu bırakacak Mertens ile özel bir görüşme gerçekleştiren Okan Buruk, yıldız oyuncudan seneye yardımcısı olmasını istedi. Futbol dünyasından uzak bir yaşantı sürdürmek isteyen Mertens'in bu teklife henüz cevap vermediği fakat soğuk baktığı ifade ediliyor.

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