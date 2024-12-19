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Okan Buruk'tan Paulo Dybala sözleri! "Araya girdikten sonra..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.12.2024 22:31
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Galatasaray camiası, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) düzenlediği yeni yıl organizasyonunda bir araya geldi. Törende konuşan Okan Buruk, son günlerde transfer gündeminde olan Paulo Dybala hakkında açıklama yaptı.

Okan Buruk'tan Paulo Dybala sözleri! "Araya girdikten sonra..."

Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyona sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri, teknik direktör Okan Buruk, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.

"HEDEFİMİZ MAYIS AYINDA 5. YILDIZI TAKMAK"

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Başkan Dursun Özbek ise yeni yıl kutlaması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yeni yıl bizim için çok önemli. Ciddi bir şampiyonluk yarışı var. Hedefimiz mayıs ayında şampiyon olmak ve gerçek 5. yıldızı göğsümüze takmak. Galatasaray'ın tüm başarıları birlik ve beraberlik olduğunda gelmiştir. Bu sene de kuvvetli bir beraberliğimiz var. Bunun devam etmesini diliyorum. İnşallah 2025 yılı hem ülkemiz hem de Galatasaray için güzel geçer." diye konuştu.

"ÖVGÜ ALIYORUM AMA BU GALATASARAY'IN BAŞARISI"

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Okan Buruk, 2024 yılında birçok rekor kırdıklarının hatırlatılması üzerine, "Galatasaray hep kazanmak için var. Bunun dışında bir düşüncemiz yok. Kazanmak, şampiyonluğa odaklanmak rekorlar getiriyor. Bu camiamızın ve takımımızın başarısı. Ben de teknik direktör olarak bazen övgü alıyorum ama bu asıl Galatasaray'ın başarısı." dedi.

"KAZANARAK SENEYİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

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Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda yapacakları maçla ilgili, "Kayserispor, iyi bir takım. Belki bulunduğu yer itibarıyla farklı düşünülebilir ama ofansif anlamda sürprizli bir ekip. Gol yiyorlar ama çok da pozisyona giriyorlar. Ofansif anlamda güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Kayseri deplasmanları hep zordur. Yüzde 100'ümüzü ortaya koymamız, iyi odaklanmamız gerek. Ara öncesi kazanarak bu seneyi bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TAM KADRO ÇALIŞTIK"

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Okan Buruk, sakatlığı bulunan futbolcuların durumuyla ilgili, "Salı günü Osimhen, Sanchez ve Jakobs'a özel bir çalışma yaptırdık. Bugün antrenmanın tamamına katıldılar. Kayseri'ye tam kadro olarak gideceğiz. Sadece sakatlığı olan Icardi ve cezası olan Sallai bizimle olmayacak." şeklinde görüş belirtti.

PAULO DYBALA SÖZLERİ

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Buruk, İtalya'nın Roma takımında forma giyen Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın adının transferde geçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Transfer çok dinamik bir şey. Transfer sezonu yaklaştıkça bu tür haberlerin çıkması normal. Herkesin planları var. Biz de ileri dönük planlar yapıyoruz. Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ama şu anda Kayserispor maçına odaklanmış durumdayım. Araya girdikten sonra önümüze daha net bakacağız. Takımımızı güçlendirmek için eksik mevkilerimize hazırlanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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Okan Buruk Dursun Özbek Paulo Dybala galatasaray
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