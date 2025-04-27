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Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! "İnşallah bu sene tekrar şampiyon oluruz"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.04.2025 23:00
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray’da şampiyonluklar kazanma hayalini yaşadığını belirterek, "Daha büyük hayallerim, daha fazla şampiyonluk. İnşallah bu sene tekrar şampiyon oluruz" dedi.

Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! "İnşallah bu sene tekrar şampiyon oluruz"

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor’u 5-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zor bir deplasman. Ligin etkili takımlarından biri. Arda hocayla birlikte bu sene önemli işler yaptılar. Böyle bir takıma karşı aldığımız galibiyet değerli ve önemli. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik ama 2. golü de bulabilirdik. Zaman zaman top kayıpları yaptık. Burada ilk yarıyı biraz daha gündüz maçı, hafif güneşli hava, oyuncuların bazen konsantrasyonunu etkiliyor. İkinci yarı hava karardıktan sonra oyuncuların adaptasyonu biraz daha iyi oluyor. Bizim gibi takımlar gece maçları oynamaya alışık. İkinci yarı genel olarak iyi işler yaptık. Rakibimiz hücumda da etkili bir takım. Çok az gol yiyen bir takımdı. Hücum oyuncularım önemli işler yaptı. Caner’in soldan yaptığı ortalarla pozisyona girmeye çalıştılar. Geçiş hücumlarını, baskıları doğru yaptık. 5-1’lik çok net galibiyet aldık. Hiçbir şey bitmedi. Bundan sonraki haftalar bizim için daha önemli bir şekilde devam ediyor. Bu ayki son maçımızdı, mayıs ayı geldi, başlıyor. Hedefimiz her mayıs olduğu gibi mayıs ayında şampiyonluğu yakalamak. Bunun için de daha çok çalışacağız" diye konuştu.

"BUGÜN KALİTE OLARAK DAHA İYİ İŞLER YAPTIK"

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Ligin ilk yarısında Eyüpspor ile oynadıkları maçın en çok pozisyona girdikleri karşılaşma olduğunu hatırlatan Buruk, "Kazanamamıştık, 2-2 bitmişti. Eyüpspor, takım savunmasını iyi yapmaya çalışıyor. İlk yarıda kanatlardan hücumu etkili yapabilsek daha net gol pozisyonları üretebilirdik. Oyunu çözen duran toplar oldu. İyi savunma yaptık. Son maçlardaki iyi savunma yapıyoruz. Çok net pozisyonlar vermedik. Morata girdikten sonra bizim için etkili oldu. Ofansif oyuncuların katkısıyla da skoru yukarıya çektik. İyi bir takıma karşı oynadık. Arda hocayla da birlikte çok başarılı bir takım. Bugün kalite olarak daha iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’nın, Mario Lemina ile oynadıktan sonra daha çok gol attığıyla ilgili soruya sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Üçüncü bölgeye daha rahat gittiği oluyor. Lemina ile oynadığında biraz daha özgür oluyor. Ofansif olarak Lemina ve Torreira’dan bunu istiyoruz. Rakiplerin bize savunma yaptığını düşünürsek ikisinden de öne gitmelerini istiyorum. Onu da çok doğru bir şekilde oturttular. Şu anda defansif anlamda da iyi gidiyorlar" diye cevap verdi.

"GALATASARAY’DA HAYALİMİ YAŞIYORUM"

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Süper Lig’de 300. maçına çıkmasının hatırlatılması üzerine ise Okan Buruk, "Şu anda hayalimi yaşıyorum. Galatasaray’da yaşadığım şampiyonluklar, hayalimdi. Daha büyük hayallerim, daha fazla şampiyonluk. İnşallah bu sene tekrar şampiyon oluruz, bir sonraki sene de aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

Buruk, maçta 2 gol atan İspanyol futbolcu Alvaro Morata için ise, "Morata bizim için değerli bir oyuncu. Morata girdikten sonra önemli işler yaptığını net bir şekilde gördük" dedi.

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Okan Buruk, Süper Lig’de 3. kez ’dalya’ dediOkan Buruk, Süper Lig’de 3. kez ’dalya’ dedi
Galatasaray’da galibiyet 3’lüsü Alvaro Morata’danGalatasaray’da galibiyet 3’lüsü Alvaro Morata’dan
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Okan Buruk galatasaray
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