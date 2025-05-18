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Okan Buruk'tan şampiyonluk maçı oynanırken Jose Mourinho'ya laptoplu gönderme!

Galatasaray Kayserispor'u mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan ederken, karşılaşma zaman zaman ilginç anlara sahne oldu. Mücadele sırasında Okan Buruk, Fenerbahçe hocası Jose Mourinho'ya da gönderme yapmayı ihmal etmedi. İşte detaylar...

Okan Buruk'tan şampiyonluk maçı oynanırken Jose Mourinho'ya laptoplu gönderme!
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray rakibini 3-0 mağlup ederek Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Karşılaşmada birçok ilginç detay yaşanırken bunlardan biri de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Jose Mourinho'ya laptop ile göndermede bulundu.

OKAN BURUK'TAN GÖNDERME

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Okan Buruk, 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu laptopu yayıncı kuruluşun kamerasının önünde koyarak Jose Mourinho ve Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

NE OLMUŞTU?

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında bir pozisyonda verilen karara sinirlenerek yayıncı kuruluşun kamerasının önüne pozisyonun olduğu görseli koymuştu.

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