Okan Buruk'tan şampiyonluk maçı oynanırken Jose Mourinho'ya laptoplu gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray rakibini 3-0 mağlup ederek Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Karşılaşmada birçok ilginç detay yaşanırken bunlardan biri de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Jose Mourinho'ya laptop ile göndermede bulundu.

OKAN BURUK'TAN GÖNDERME

Okan Buruk, 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu laptopu yayıncı kuruluşun kamerasının önünde koyarak Jose Mourinho ve Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında bir pozisyonda verilen karara sinirlenerek yayıncı kuruluşun kamerasının önüne pozisyonun olduğu görseli koymuştu.