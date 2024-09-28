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Okan Buruk'tan Serhat Akın açıklaması! ''Bu tür yorumcuyu susturmak... Kimin yaptırdığı ortaya çıkmalı''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.09.2024 18:49
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Serhat Akın ile ilgilide konuştu.

Okan Buruk'tan Serhat Akın açıklaması! ''Bu tür yorumcuyu susturmak... Kimin yaptırdığı ortaya çıkmalı''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

KADRO TERCİHİ

4-Paok

"Son idmanda testler yaptık, bazı oyuncularımızın özellikle 4 maç oynayan oyuncularımızı başlatmadık. Oyun içinde onlara şans verebiliriz. Bizim sistemimiz 4-4-2'ye zaten yakın. Dries Mertens savunmaya yardım ediyor. Mauro Icardi ve Victor Osimhen de bunu yapabilirler. Bütün oyuncularım çok değerli ve özel. Kadro yaparken bazen zorlanıyoruz. Bu zorluklar kadroyu oluşturma nedenimiz. Oyuncularımız istekli. Roland Sallai ilk maçına çıkıyor, Elias Jelert ilk maçına çıkıyor. Moralliyiz, hem oyun ve hem de sonuç olarak iyi gidiyoruz."

SERHAT AKIN SÖZLERİ

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"Futbolun içerisinde istemediğimiz Serhat Akın'a, milli oyuncuya yapılan saldırı... Eleştiri, konuşma, birçok şey oluyor ve olacak. Bu tür yorumcuyu susturmak ve ona yapılacak bir şey istemeyiz. Şiddet bir an önce bitmeli. Yapanlar yakalandı ama kimin yaptırdığı ortaya çıkmalı."

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Okan Buruk Serhat Akın galatasaray
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