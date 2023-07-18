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Okan Buruk'tan son dakika açıklaması! Icardi ve Rashica transferlerine açıklık getirdi

18.07.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına yurt dışında devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Icardi ve Rashica transferlerine netlik kazandıran tecrübeli çalıştırıcı taraftara mesaj gönderdi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Avusturya kampındaki son maçında Sturm Graz ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, GSTV'de açıklamalarda bulundu.

"ICARDI İLE İLGİLİ BİR SÜRE VEREMİYORUZ"

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"Icardi ile belli bir yere gelinmişti, final yapılması bekleniyordu ancak eşinin sağlık problemi oluştu. Şu anda Arjantin'deler. Tetkikler sonuçlandıktan sonra ne olacağını göreceğiz. Tam olarak onunla ilgili bir süre veremiyoruz bu nedenle."

"ANLAŞAMADIK"

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"Rashica ile ilgili isteğimiz ve görüşmelerimiz devam ediyor. Kulübünün beklentisi ve bizim düşüncelerimiz arasında fark var. Şu an için anlaşamadık. Bir iki farklı bölge için de transfer çalışmalarımız sürüyor."

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