Okan Buruk'tan son dakika açıklaması! Icardi ve Rashica transferlerine açıklık getirdi

Avusturya kampındaki son maçında Sturm Graz ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, GSTV'de açıklamalarda bulundu.

"ICARDI İLE İLGİLİ BİR SÜRE VEREMİYORUZ"

"Icardi ile belli bir yere gelinmişti, final yapılması bekleniyordu ancak eşinin sağlık problemi oluştu. Şu anda Arjantin'deler. Tetkikler sonuçlandıktan sonra ne olacağını göreceğiz. Tam olarak onunla ilgili bir süre veremiyoruz bu nedenle."

"ANLAŞAMADIK"

"Rashica ile ilgili isteğimiz ve görüşmelerimiz devam ediyor. Kulübünün beklentisi ve bizim düşüncelerimiz arasında fark var. Şu an için anlaşamadık. Bir iki farklı bölge için de transfer çalışmalarımız sürüyor."

