Okan Buruk'tan taraftarı heyecanlandıran hamle! Senne Lammens paylaşımını beğendi

Galatasaray yönetimi, yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kaleci pozisyonu için uzun süredir arayışta olan Sarı-Kırmızılılar, dünyaca ünlü isimlerle temaslarını sürdürürken, sürpriz bir hamleyle Senne Lammens için de devreye girdi.

EDERSON TRANSFERİ ZORA GİRDİ

Galatasaray'ın öncelikli hedefi Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u kadrosuna katmak. Ancak City'nin Donnarumma transferi olasılığı, bu transferin gerçekleşme ihtimalini zora sokuyor. Alternatif olarak Inter'in tecrübeli kalecisi Yann Sommer de listede yer alıyor fakat Inter'in henüz kaleci transferi yapmaması, Sommer'in Galatasaray'a transferini belirsizleştiriyor.

LAMMELS ÖN PLANA ÇIKTI

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, Antwerp'in genç yeteneği Senne Lammens için atağa kalktı. 20 yaşındaki Belçikalı kaleci, gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çekmeyi başarmıştı. Özellikle Manchester United'ın da Lammens'i kadrosuna katmak istediği biliniyor. Galatasaray yönetimi Belçika'ya bir heyet göndererek Lammens için daha cazip bir teklif sundu. Teklifin detayları henüz netleşmese de, Galatasaray'ın Lammens'e daha fazla forma şansı ve daha iyi bir kariyer planlaması sunduğu konuşuluyor. Galatasaray'ın bu transferdeki ısrarı dikkat çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un genç kaleciye güvendiği ve onu geleceğin yıldızlarından biri olarak gördüğü belirtiliyor.

OKAN BURUK'TAN FLAŞ HAMLE

Okan Buruk, ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun Lammens paylaşımını beğendi. Bu hamle Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.