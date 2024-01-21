SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk, Trabzon'a şaşırdığını söyledi! ''Maç öncesi böyle bir skor olacağını kimse beklemezdi''

Okan Buruk, Trabzon'a şaşırdığını söyledi! ''Maç öncesi böyle bir skor olacağını kimse beklemezdi''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.01.2024 21:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir skor olacağını kimse beklemezdi" dedi.

Okan Buruk, Trabzon'a şaşırdığını söyledi! ''Maç öncesi böyle bir skor olacağını kimse beklemezdi''

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 5-1 mağlup eden Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MAÇ ÖNCESİ BÖYLE BİR SKOR OLACAĞINI KİMSE BEKLEMEZDİ"

GEYvWI1WgAEK2I5

Buruk, sadece sahaya odaklandıklarını belirterek, "Biz maç maç gideceğiz. Trabzonspor deplasmanında galip gelmek önemli bir başarı. Trabzonspor ne kadar eksik olursa olsun, böyle bir atmosferde maç kazanmak kolay değil. Bu sonucu aldığımız için tabii ki mutluyuz. Kazanmak önemli tabii ama farklı da bir skor aldık. Maç öncesi böyle bir skor olacağını kimse beklemezdi" diye konuştu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş sözler!Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş sözler!
Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı!Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı!
Galatasaray, Trabzonspor'u 5-1 ile geçti, zirve yarışı kızıştı!Galatasaray, Trabzonspor'u 5-1 ile geçti, zirve yarışı kızıştı!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray Süper Lig maçı buruk süper li maçın da,
En Çok Okunan Haberler
Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı!

Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı!

Arda Güler'li Real Madrid, 90+9'da galibiyeti aldı!

Arda Güler'li Real Madrid, 90+9'da galibiyeti aldı!

Galatasaray, Trabzonspor'u 5-1 ile geçti, zirve yarışı kızıştı!

Galatasaray, Trabzonspor'u 5-1 ile geçti, zirve yarışı kızıştı!

Galatasaray'da Zaha'nın attığı golde büyük tartışma çıktı!

Galatasaray'da Zaha'nın attığı golde büyük tartışma çıktı!

282 bin 229 araç tekrar muayeneye çağrıldı, işte nedeni

282 bin 229 araç tekrar muayeneye çağrıldı, işte nedeni

Mültecilere yönelik uygulamalarıyla gündem olmuştu! Tanju Özcan yeni önerisini canlı yayında açıkladı

Mültecilere yönelik uygulamalarıyla gündem olmuştu! Tanju Özcan yeni önerisini canlı yayında açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.