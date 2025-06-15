Okan Buruk transferde hedefi belirledi! Davinson Sanchez'in milli takımdan partneri Jhon Lucumi Galatasaray yolunda...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı. Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, savunma hattına takviye yapmak için rotasını İtalya’ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki Kolombiyalı stoper için harekete geçtiği belirtildi. Jhon Lucumi'nin menajeriyle ilk temasın kurulduğu kaydedildi.

SERBEST KALMA BEDELİ AVRUPA KULÜPLERİNİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR!

26 yaşındaki stoperin mevcut sözleşmesinde 28 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu öğrenilirken, İtalya’dan Roma’nın da oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

STOPERLERDEN 2’Sİ YOLCU

Galatasaray defans hattına transfer yapmaya çalışırken, bir yandan da stoper hattındaki mevcut oyunculardan Victor Nelsson ve Carlos Cuesta ile yollarını ayırmak istediği belirtildi. Sarı kırmızılıların iki oyuncudan 15 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.

DAVINSON SANCHEZ’İN MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI

Davinson Sanchez ile Jhon Lucumi, milli takımda 16 maçta birlikte görev aldı ve bu süreçte 11 galibiyet elde etti. Lucumi’nin sakatlığı sonrası forma Carlos Cuesta’ya geçti.