Okan Buruk'u durdurabilene aşk olsun! Yine tarihe geçti... Bunu yapabilen sadece 2 hoca var

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşırken mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonucun ardından Sarı Kırmızılılar şampiyonluk yolunda 5 puanlık farkı korudu.

300'NCÜ MAÇINA ÇIKTI

Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk da bu karşılaşmayla teknik direktörlük kariyerinin 300. Süper Lig maçına çıkarak 3. kez dalya dedi.

BUNU YAPAN SADECE 2 HOCA VAR

51 yaşındaki teknik direktör, 300 maçta 160 galibiyet elde etti. Opta verilerine göre Okan Buruk, Süper Lig tarihinde 300'üncü maçını tamamladığında en fazla galibiyeti bulunan üçüncü teknik direktör konumunda bulunuyor.

Okan Buruk'tan daha fazla galibiyet alan iki teknik direktör var. Fatih Terim, 300 maçta 180 galibiyet ile ilk, Mustafa Denizli 175 galibiyet ile ikinci sırada.