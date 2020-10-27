Okan Buruk: Uçup kaçmaya gerek yok

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyunculardan Mert Günok, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Son 3 maçta daha iyi olduklarını söyleyen Buruk, "Ülke puanı anlamında çok önemli bir maç. Bu sene grupta toplayacağımız puanlar çok değerli. İlk maçta bunu başaramadık ama aynı istekle bu maça hazırlanıyoruz. Dünyanın birçok yerinde bu maç izlenecek. Hem kendimizi, hem de Türk futbolunu temsil etmek anlamında çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Son 3 maça baktığımızda, oyun olarak üstüne koyarak gidiyoruz, bu çok önemli. Kendimize güveni yakaladık. Leipzig maçında kaybettik ama orada da oyun olarak kötü değildik. Önemli bir kadroyla oynamıştık." dedi. PSG'nin çok güçlü bir takım olduğunu kaydeden Buruk, "Çok fazla yıldız oyuncuya sahip bir takımla oynayacağız. Bunun zorlukları olacak tabii ki. Oyuncuların yaptığı işlere bazen engel olamıyorsunuz ama biz takım olarak iyi bir oyun oynamaya çalışacağız. Fiziksel olarak da, psikolojik olarak da ligin çok daha yukarısına çıktık, gün ve gün gelişeceğiz." ifadelerini kullandı.

"UFAK TEFEK SAKATLIKLAR OLDU" Okan Buruk, sakat oyuncuların durumunun sorulması üzerine ise "Bu akşam son antrenmanımızı yapacağız. Üç gün önce bir maç oynadık, tüm oyuncularımızın durumunu net bir şekilde gördükten sonra hem kadromuzla hem dizilişimizle ilgili kararları vereceğiz. Son antrenmandan sonra oyuncularımızın durumu belli olacak. Antrenmandan sonra da hem kamp kadromuzu hem de 11'imizi oluşturmaya çalışacağız. Son maçta ufak tefek sakatlıklar oldu bunlarla ilgili de antrenman sonrasında kararımızı vereceğiz." açıklamasında bulundu. Leipzig ile deplasmanda oynadıkları maçta başa baş bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Buruk, "Bir takımın sonuçlandırdığı, bir takımın sonuçlandıramadığı bir maç yaşadık. Kendi oyunumuz adına bize güven verdi. Maçtan önce kendi kafamızda Leipzig'i kafamızda çok büyütmüştük, belki maçın başındaki yediğimiz iki gol olmasaydı, girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik, bizim de atıp öne geçebileceğimiz pozisyonlar vardı. Kendi oyunumuzu ortaya koyduğumuzda her takımla başabaş oynayabileceğimizi düşünüyorum. PSG'nin hücum hattına baktığımızda çok önemli, doğrudan kaleyi giden, yetenekleri çok üstün 4 oyuncuları var. Takım savunmasını doğru yapmamız gerekiyor. Rakibimiz, Manchester maçında birçok pozisyon verdi ve kendi sahasında maçı kaybetti. Rakibimizin ne kadar önemli oyuncuları olursa olsun korkmamamız gerekiyor ve kendi oyunumuzu sahaya koyup burada maçın gidişatına bakmak gerekiyor. Kadro olarak da daha geniş bir kadroya ulaştık. Tüm oyuncularımızı kullanacağız. Burada en önemli kelime rakipten korkmamak olacak. Biz de rakipten korkmadan kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

"ÜLKE PUANI MİSYONU ÜZERİMİZDE" Ülke puanı için de mücadele ettiklerini vurgulayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, şunları söyledi: "Bunu keşke birçok takımla birlikte yapabilseydik. Geçen sene de aynı misyonu üstlenmiştik. Geçen seneki yakaladığımız başarı belki ülkemizi, ülkedeki şampiyon olacak takımın doğrudan katılmasını sağladı ve ülke puanını yükseltmek adına sıralamadaki yerimizi aynı yerde tutmuştuk. Bu sene yine aynı misyon üzerimizde var. Şampiyonlar Ligi'nin prestiji ve önemi var. Maddi olarak da ülkemize kazandıracaklarımız var. Bunun bilincindeyiz. Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi arenasında olabilmek. Biz şu anda buna ulaştık. Bir teknik adam olarak da benim hayalim Şampiyonlar Ligi'nde saha kenarında olabilmekti. Grubumuz ne kadar güçlü olursa olsun oyuncularımızla bu heyecanı sahada yaşayacağız. İnşallah hem kendimiz hem ülkemiz hem de ülke puanı için önemli işlere imza atarız. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü takımlara karşı oynamanın bizi geliştireceğini düşünüyorum." "UÇUP KAÇMAYA GEREK YOK" Mert Günok ise, "Zor bir kura çektik. Dünyanın önemli oyuncuların olduğu bir gruptayız. Bu serüven daha zorlu olacak. Maç zorlu geçecek, Çok uçup kaçmaya, özgüvenli sözler söylemeye gerek yok. Kendi takımımızın da, rakibimizin de gücünün bilincindeyiz. İyi analizler yaptık. Leipzig maçındaki hatalarımızı tekrarlamamaya ve daha iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Kendi adıma iyi bir performans ortaya koymaya çalışacağım, önemli bir maç olduğunun hepimiz farkındayız." diye konuştu.

"Pandeminin gölgesinde oynayacağımız bu Şampiyonlar Ligi'nin ilk iç saha maçımızda seyircimizin de yanımızda olmasını isterdik." sözlerini kullanan Mert, şöyle konuştu: "Burada bir milli maç havasında bu maçı oynayıp galip gelmek isterdik ama şu anki şartlar bunu gerektiriyor. Hocamızın söylediği gibi dünyanın sayılı önemli oyuncularının olduğu bir takıma karşı kendi sahamızda elimizden gelenin en iyisini yaparak galip gelmek istiyoruz. Son haftalarda iyi bir çıkışımız var, futbol olarak da daha ileriye gidiyoruz. Bireysel ve takım performansı adına iyi işler yapıyoruz. Umarım yarın sahada da daha ileriye gittiğimizi göstererek bu önemli maçta galip gelmek istiyoruz. Kendi adıma ve takım olarak maça hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Çok yoğun bir maç tempomuz var. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Her maçın konsantrasyonu aynı şekilde olmak zorunda. Gruptan çıkma söylemleri için şu an erken, henüz ikinci maç. Önemli olan sahada iyi bir futbol ortaya koymamız ve puanlar almamız, galip gelmemiz olacaktır. Özellikle ön hattının bireysel performansının iyi olduğunu hepimiz farkındayız. Galibiyet sürpriz mi olur. Biz galip gelmek için elimiden geleni yapacağız."