Okan Buruk'un Igor Tudor hakkında söylediği sözler tekrar gündemde! ''Vasıfsız, utanıyorum!''

Igor Tudor'un Marsilya'nın başına geçmesinin ardından piyango Cengiz Ünder'e vurmuştu. Başkan ile toplantı gerçekleştiren Igor Tudor, Cengiz Ünder'in kesin olarak takımdan ayrılması gerektiğini savundu. Milli oyuncuyu antrenmanda bile görmeden böyle bir karar veren Tudor, büyük eleştiri topladı.

GELİR GELMEZ SKANDAL KARAR

Takımın başına geçer geçmez böyle bir karar veren Igor Tudor büyük eleştiri topladı. Milli oyuncuya şans vermeden takımdan göndermek isteyen Tudor'un bu davranışa anlam verilemedi. Hırvat teknik adamın ayrıca takımın başarılı orta saha oyuncusu Gerson'la idmanda sert bir tartışma yaşadığı, forvet Dieng'le de karşılıklı atıştığı ve aralarının açık olduğu daha önce basına yansımıştı. Hatta bazı kaynaklarda yumruklu bir kavganın olduğu iddia edilmişti.

AKILLARA OKAN BURUK'UN SÖZLERİ GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Akhisarspor'u çalıştırdığı dönemde Igor Tudor hakkında söylediği sözler sosyal medyada tekrar gündem oldu. Cengiz Ünder için skandal karara imza atan Tudor, hem Türk hem de İtalyan taraftarlar tarafından eleştiriliyor.



