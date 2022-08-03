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Okan Buruk'un Igor Tudor hakkında söylediği sözler tekrar gündemde! ''Vasıfsız, utanıyorum!''

03.08.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un Marsilya'nın başına geçmesiyle birlikte kadroda büyük revizyon yaşanmıştı. Takımın başına gelir gelmez Cengiz Ünder'i göndermeye çalışan tecrübeli çalıştırıcı sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Cengiz'i antrenmanda bile görmeden böyle bir karar vermesi Tudor'u eleştiri oklarının ana hedefi haline getirdi. Bu olaydan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Tudor hakkında söylediği sözleri akıllara getirdi.

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Igor Tudor'un Marsilya'nın başına geçmesinin ardından piyango Cengiz Ünder'e vurmuştu. Başkan ile toplantı gerçekleştiren Igor Tudor, Cengiz Ünder'in kesin olarak takımdan ayrılması gerektiğini savundu. Milli oyuncuyu antrenmanda bile görmeden böyle bir karar veren Tudor, büyük eleştiri topladı.

GELİR GELMEZ SKANDAL KARAR

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Takımın başına geçer geçmez böyle bir karar veren Igor Tudor büyük eleştiri topladı. Milli oyuncuya şans vermeden takımdan göndermek isteyen Tudor'un bu davranışa anlam verilemedi. Hırvat teknik adamın ayrıca takımın başarılı orta saha oyuncusu Gerson'la idmanda sert bir tartışma yaşadığı, forvet Dieng'le de karşılıklı atıştığı ve aralarının açık olduğu daha önce basına yansımıştı. Hatta bazı kaynaklarda yumruklu bir kavganın olduğu iddia edilmişti.

AKILLARA OKAN BURUK'UN SÖZLERİ GELDİ

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Akhisarspor'u çalıştırdığı dönemde Igor Tudor hakkında söylediği sözler sosyal medyada tekrar gündem oldu. Cengiz Ünder için skandal karara imza atan Tudor, hem Türk hem de İtalyan taraftarlar tarafından eleştiriliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Cengiz Ünder
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