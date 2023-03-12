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Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'tan o soruya yanıt: Ali Messi gelecek mi?

12.03.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 25. haftasını da kayıpsız tamamlamayı başaran Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-Kırmızılı ekip aldığı 3 puanla liderliğini perçinlerken, kırılması zor bir galibiyet serisi de yakaladı. Sarı-Kırmızılı ekipte karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un taraftarla yaşadığı diyalog gündem oldu. İşte detaylar...

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'tan o soruya yanıt: Ali Messi gelecek mi?

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan Kasımpaşa karşılaşması sonrası Sarı-Kırmızılı camiada büyük sevinç yaşanırken, alınan 3 puanla liderlik de sürdürüldü.

ALİ YİĞİT TARAFTARLARLA KUTLADI

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Zaniolo'nun golüyle rakini deviren Aslan, Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de üst üste 14. galibiyetini alırken, Beşiktaş'ın 59/60 sezonundaki 13 maçlık rekorunu kırdı ve tarihe geçti. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşanırken Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk da sevincini tribünlerle birlikte kutladı.

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"LEO GELECEK Mİ?"

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Ali Yiğit tribünde taraftarlarla fotoğraf çektirirken, bir taraftarla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu. Sarı-Kırmızılı taraftar Ali Yiğit'e "Ali Leo (Messi) gelecek mi? Sen getirirsin" demesi üzerine Ali Yiğit Buruk "Maçı var gelemiyormuş abi" yanıtı verdi. Yaşanan bu diyalog sosyal medyada taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.

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