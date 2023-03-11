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Ryan Donk'tan maç sonunda Galatasaray'a gönderme! 'Enerjim olduğunu görmelerini istedim!'

11.03.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın kaptanı Ryan Donk, karşılaşmanın ardından eski takımına göndermede bulundu.

Ryan Donk'tan maç sonunda Galatasaray'a gönderme! 'Enerjim olduğunu görmelerini istedim!'

Galatasaray ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu skorun ardından Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 14 maç kazanan ilk takım oldu.

Müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan Ryan Donk, eski takımına göndermelerde bulundu.

İşte Donk'un sözleri;

"GOLDEN SONRA İŞLER ZORLAŞTI"

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"Galatasaray maçın favorisiydi. Maçı istediğimiz gibi kontrol edemedik. Hücumda çok top kaybettik ve sonrasında baskı yedik. Golü yedikten sonra işler daha zorlaştı. Tekrar denedik ama olmadı. Takımın genel olarak mücadelesinden memnunum."

"ONLARA GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM"

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"Eski takımım Galatasaray'a karşı oynamak özel bir duygu. Elimden gelenin en iyisini yaparak, enerjim olduğunu onlara göstermeye çalışıyorum."

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