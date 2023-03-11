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MAÇ SONUCU: Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a hayat verdi! Sarı - kırmızılılar, Selçuk İnan'ın Kasımpaşa'sını devirdi ve rekor kırdı...

11.03.2023 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, teknik direktörlüğünü Selçuk İnan'ın yaptığı Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maça futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. 90 dakika boyunca mücadele seviyesinin üst düzey olduğu maçta kazanan taraf Nicolo Zaniolo'nun golüyle Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılılar bu galibiyetle, Süper Lig'de üst üste en çok maç kazanan takım olma unvanını eline aldı.

MAÇ SONUCU: Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a hayat verdi! Sarı - kırmızılılar, Selçuk İnan'ın Kasımpaşa'sını devirdi ve rekor kırdı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çıktığı ilk resmi maçta kazanan taraf oldu.

Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golü 57. dakikada yeni transfer Nicolo Zaniolo kaydetti.

GALATASARAY REKOR KIRDI

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Bu skorla birlikte Süper Lig'de üst üste 14. galibiyetini alan Galatasaray, Beşiktaş'ın 59/60 sezonundaki 13 maçlık rekorunu kırdı ve tarihe geçti.

Sarı - kırmızılılar, bu sonucun ardından puanını 60'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Son 5 maçta 3. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 25 puanla 13. basamakta yer buldu.

Galatasaray, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Ümraniyespor'u konuk edecek.

GÜNAY GÜVENÇ, TEHLİKEYİ ÖNCEDEN SEZDİ

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Galatasaray maça etkili başladı. 2. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Mauro Icardi'den önce kaleci Günay Güvenç ceza yayına kadar çıkıp, kafasıyla tehlikeyi savuşturdu.

SERGIO OLIVEIRA'DAN ÇOK KRİTİK MÜDAHALE

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Karşılaşmanın 12. dakikasında orta alanda kazanılan top sonrası hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa'da Tirpan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya son anda Sergio Oliveira ayak koydu ve gol pozisyonunu önledi.

JUAN MATA SAKATLANDI

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Juan Mata, 22. dakikada sakatlandı ve yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

TORREIRA VURDU, GÜNAY ÇIKARDI

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Sarı - kırmızılılar 34. dakikada net bir pozisyon yakaladı. Ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun pasını savunma uzaklaştıramadı ve top, yay üzerindeki Lucas Torreira'nın önüne düştü. Uruguaylı futbolcu, kontrolü sonrasında kaleyi yokladı ancak Günay Güvenç son anda uzandı ve topu kornere çeldi.

GÜNAY, BU KEZ DE ICARDI'YE İZİN VERMEDİ

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Galatasaray, müsabakanın 40. dakikasında bir köşe vuruşu kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Mauro Icardi'nin kafa vuruşu ağlara giderken son anda kaleci Günay Güvenç topu kornere göndermeyi başardı.

ZANIOLO, İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

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Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Maçın 57. dakikasında hızlı hücum fırsatı yakalayan sarı - kırmızılılarda ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, boş pozisyondaki Nicolo Zaniolo'yu gördü. İtalyan yıldız, aldığı servisi şık bir plaseyle bitirdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

MUHAMMED EMİN ÖZKAN ADINA...

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Nicolo Zaniolo'nun golü sonrası, depremde vefat eden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın adı anons edildi.

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan resmi maç olan Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Nef Stadı'nda neredeyse tamamen dolu tribünler önünde yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş yer aldı.

Son resmi maçına 5 Şubat'ta sahasında Trabzonspor'a karşı çıkan Galatasaray'da söz konusu müsabakanın ilk 11'inde görev alan Dries Mertens sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Dubois ve Barış Alper Yılmaz da yedeğe çekildi.

Bu oyuncuların yerine Adekugbe, Mata ve Yunus Akgün forma giydi.

GALATASARAY, TARAFTARIYLA BULUŞTU

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Sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 1 ay sonra taraftarının önüne çıktı.

Nef Stadı'nda son maçını 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynayan Galatasaray, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından ilk kez taraftarıyla buluştu.

Ligde 24. haftada Gaziantep FK karşısında hükmen galip sayılan "Cimbom" 34 gün aradan sonra Nef Stadı'nda mücadele etti.

FERNANDO MUSLERA GERİ DÖNDÜ

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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sakatlığının geçmesiyle ilk 11'deki yerini aldı.

Deprem felaketi nedeniyle lige verilen aradan önceki son maç olan Trabzonspor müsabakasında sakatlanan tecrübeli file bekçisi, yaklaşık 1 aylık süreçte iyileşti.

Hafta içinde takımla çalışmalara katılan Muslera, maç kaçırmadan formasına kavuştu.

YUNUS AKGÜN 13 MAÇ SONRA 11'DE

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Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, Süper Lig'de 13 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Son olarak 15 Ekim 2022'de deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapılan 10. hafta maçında 11'de başlayan Yunus, ligde 13 karşılaşmanın ardından ilk kez başlangıç kadrosunda yer buldu.

Galatasaray, bu süreçte 24. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında hükmen galip sayıldı.

DEPREMZEDELER İÇİN ÖZEL FORMA

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Galatasaray, karşılaşmaya depremzedeler yararına özel formayla çıktı.

Kasımpaşa müsabakasına siyah, önünde "Birlikte 1905" yazan formayla mücadele eden sarı-kırmızılı takım, bu formanın satışından elde edilecek geliri depremzedeler yararına kullanacak.

Galatasaray Kulübü, ayrıca maçın tüm gelirini de depremden etkilenenlere harcayacak.

Ayrıca Galatasaraylı futbolcular maç öncesi ısınmaya "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıktı.

TRİBÜNDE BİRLİK MESAJI

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Galatasaray taraftarları, depremlerin yaralarının 85 milyonlu tek yürek olarak sarabileceğinin mesajını verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 6 Şubat'ta meydana gelen ve büyük yıkımın yaşandığı 11 ilin adlarını pankartla tribüne astı.

Taraftarlar, kale arkalarına ayrıca "Hep beraber sarılacak yaralar, umut dolacak yarınlar", "Hüzünde ve sevinçte 85 milyon hep birlikte" ile "85 milyon tek yürek, biz beraberiz sonsuza dek" yazılı pankartlar yerleştirdi.

Ev sahibi ekip taraftarları, depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin kız ve erkek voleybol takımı oyuncuları için de pankart astı.

SELÇUK İNAN İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, teknik adamlık kariyerinde ilk kez Galatasaray'a rakip oldu.

2011'de transfer olduğu sarı-kırmızılı ekipte 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa kazanan Selçuk İnan, ilk teknik adamlık deneyimini Kasımpaşa'da yaşıyor.

Selçuk İnan, futbolculuğunda unutulmazları arasına girdiği Galatasaray'a karşı teknik direktör olarak ilk kez mücadele verdi.

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