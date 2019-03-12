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Okan Buruk ve Beşiktaş iddiası!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.03.2019 10:37 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk'un gelecek sezon Beşiktaş'ın başına geçebileceği iddia edildi.

Okan Buruk ve Beşiktaş iddiası!

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Tümer Metin, canlı yayın sırasında "Okan Hoca'nın yolu çok uzun. Okan Hoca bir sürpriz transfer yapabilir. Sormayın bana ama söylerim. Yani önümüzdeki hafta falan söylerim. Çok istiyorum, inanılmaz istiyorum. Ben bir duyum aldım. Bu işlere hiç girmem ama Okan Hoca'nın başarılı olmasını istiyorum. Sezon sonu için böyle bir şey duydum. Teyite muhtaç bilgi" ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol ise "Tümer Metin, sana ne sormuştum, Okan Buruk, Fenerbahçe'ye olmaz mı diye sormuştum. Geleceği çok parlak. Yanlış anlaşılmasın, Ersun Yanal'ın yerine sormadım bunu" şeklinde konuştu.

Okan Buruk

ŞANSAL BÜYÜKA KAĞIDA YAZDI
Şansal Büyüka ise Tümer Metin'in Okan Buruk'la ilgili konuştuğu sırada 45 yaşındaki genç teknik adamın yeni takımıyla ilgili tahminini kağıda yazdı ve Mehmet Demirkol'a gösterdi. Sosyal medyada Okan Buruk'un yeni takımının Beşiktaş olacağı yönünde yorumlar yapıldı.

Öte yandan Tümer Metin, Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili de konuştu ve "Sergen Hoca dünyanın en iyi hocası olabilir. Dünyanın en iyi futbolcusu da olabilirdi. Artık kafasını yeşile vermesi lazım" dedi.

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