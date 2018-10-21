Okan Buruk: Volkan Bayarslan takdir haklarını Konyaspor'dan yana kullandı

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bundan önceki iki haftada 4 puan aldıkları kadrodan dört önemli oyuncunun eksik olduğunu belirtti.

Özellikle ön bölge ve kanatlarda oyuncu alternatifinin fazla olmadığını vurgulayan Buruk, "Kanatlarda eksik olunca sorun yaşadık. Umar ve Samudio gibi oyuncular yoktu. Oyuna kötü başladık. İlk 15 dakika gol yemediğimiz için şanslıydık." diye konuştu.

Atiker Konyaspor'un hücum hattında çok iyi futbolcuları olduğunu belirten Buruk, "Maç içerisinde oyunu dengeledik ama rakip kaleye daha etkili gidebilirdik. Orhan Ovacıklı ile sağdan hücum etmeye çalıştık. İkinci yarı dengeli oynadık. Net pozisyonlar vardı. İki kez 2-0'ı yakalayabilirdik. 2. golü atıp maçı koparabilirdik ama yapamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Rakibin ikinci yarıdaki hamlelerine cevap veremediklerini anlatan Buruk, "Çok etkili hücuma çıkamadık. Jahovic ve Traore hamlesi ile rakibimiz 6 hücumcu ile oynadı. Biz de hamle yaptık ama olmadı." ifadesini kullandı.

VAR sistemi ile rakiplerine verilen penaltı için "çok net" diyemediğini belirten Buruk, "Bir de çok zaman geçti. Hakem 3 dakika sonra penaltı verdi. Biz bu arada defansif bir oyuncu Fink'i oyuna aldık. Volkan Bayarslan bütün takdir haklarını Konyaspor'dan yana kullandı. Özellikle Vedat'a çok dirsek atıldı. Takdir hakları yanlıştı. Penaltıyı seyredince anlamadım. Hakemler izleyince nasıl verdiler anlayamadık." şeklinde konuştu.