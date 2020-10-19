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Okan Buruk: Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.10.2020 21:00 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın RB Leipzig'in konuğu olacak olan İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, yapabileceklerinin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Okan Buruk: Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız

İstanbul Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, RB Leipzig ile oynayacakları karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başakşehir olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Buruk, "Çok zor bir maç olacağını bilmekle beraber yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Avrupa'daki en formda takımlardan biri olan Leipzig'e karşı hem fiziksel hem mental hem de taktiksel anlamda yapabileceğimizin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"TURNUVANIN EN ZOR GRUBUNA DÜŞTÜK"

Ülke puanı için geçen sene de aynı şekilde mücadele ettiklerini dile getiren Okan Buruk, şöyle konuştu: "Bu sene de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Turnuvanın en zor grubuna düştük. Geçen sene de Avrupa Ligi'nde çok zor bir gruba düşmüştük."

"TEK TEK MAÇLARA ODAKLANIP YOLUMUZU ÇİZECEĞİZ"

Geçen sezon Mönchengladbach ile aynı gruba düştükten sonra bu sezon da Leipzig ile aynı grupta yer almalarına değinen Buruk, "Yine bir Alman takımıyla eşleştik ve bir galibiyet, bir beraberlik aldık. Bu zor gruptan yüksek puanlarla çıkmak çok kolay değil. Biz tek tek maçlara odaklanıp yolumuzu çizeceğiz. Oyuncularım ve ben geçen seneki mantaliteyi taşıyarak ciddiye alacağız" dedi.

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