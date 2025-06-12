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Okan Buruk yeni sezonda takımda istemiyordu! O isme İtalya'dan bir talip daha çıktı... Teklif için geliyorlar

Galatasaray yönetimi Leroy Sane transferiyle taraftarlarını mutlu ederken Sarı-Kırmızılılar'a bir güzel haber de İtalya'dan geldi. Okan Buruk'un takımda istemediği isimlerden Victor Nelsson için İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Okan Buruk yeni sezonda takımda istemiyordu! O isme İtalya'dan bir talip daha çıktı... Teklif için geliyorlar
Berker İşleyen
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Roma
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte İtalyan ekibi Roma'ya kiralanan Victor Nelsson ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

Okan Buruk'un yeni sezonda takımda istemediği ve gözden çıkardığı Nelsson için Roma kararını verirken İtalyan ekibi oyuncunun opsiyonunu kullanmayacağını Galatasaray'a bildirdi.

YENİ TALİPLERİ ÇIKTI

nelsson

Yaşanan gelişmelerin ardından Como'nun, Nelsson'u istediğine dair haberler İtalyan basınında yer almıştı. Nelsson'la ilgili Çizme'deki haberlere bir yenisi daha eklendi. Buna göre Hellas Verona da Danimarkalı savunmacı için harekete geçti.

GALATASARAY'A TEKLİF YAPACAKLAR

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Haberde Hellas Verona'nın Nelsson için ara transfer döneminde de Galatasaray'ın kapısını çaldığı hatırlatıldı. Serie A ekibinin deneyimli stoper için kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.

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transfer Süper Lig İtalya Roma son dakika galatasaray nelsson
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