Okan Buruk yeni sezonda takımda istemiyordu! O isme İtalya'dan bir talip daha çıktı... Teklif için geliyorlar

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte İtalyan ekibi Roma'ya kiralanan Victor Nelsson ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

Okan Buruk'un yeni sezonda takımda istemediği ve gözden çıkardığı Nelsson için Roma kararını verirken İtalyan ekibi oyuncunun opsiyonunu kullanmayacağını Galatasaray'a bildirdi.

YENİ TALİPLERİ ÇIKTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Como'nun, Nelsson'u istediğine dair haberler İtalyan basınında yer almıştı. Nelsson'la ilgili Çizme'deki haberlere bir yenisi daha eklendi. Buna göre Hellas Verona da Danimarkalı savunmacı için harekete geçti.

GALATASARAY'A TEKLİF YAPACAKLAR

Haberde Hellas Verona'nın Nelsson için ara transfer döneminde de Galatasaray'ın kapısını çaldığı hatırlatıldı. Serie A ekibinin deneyimli stoper için kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.