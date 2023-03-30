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Okan Karacan eski karısının kapısına polislerle dayandı! İkili arasında arbede çıktı

30.03.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Karacan ani bir kararla boşandığı Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek yüzünden kavga etti. Eski karısının yapım şirketine polislerle birlikte giden Karacan ve Zeynep Kadıoğlu arasında arbede çıktı. "Can güvenliğim yok" diyerek şirketteki çalışanlardan şikayetçi olan Karaca, kendisini karakola yönlendiren polislerle de tartıştı.

Okan Karacan eski karısının kapısına polislerle dayandı! İkili arasında arbede çıktı

Okan Karacan, geçtiğimiz ocak ayında boşandığı Zeynep Kadıoğlu ile karakolluk oldu. Alacak verecek kavgasında şoke eden anlar yaşandı. Dün alacaklarının temini için kendisinin kurduğunu söylediği şirketin önüne giden Karacan, çalışanlarla arbede yaşadı.

ŞİRKETİN ÖNÜNDE KAVGA ÇIKTI

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; polisler şirketin önüne giden ve bir personelle tartışan ünlü isim, "Burası benim emeklerimle 1 yıl önce kurduğum şirket. 1 kişiye 5 kişi saldırıyor. Alacaklarımı 1 senedir vermiyorlar. Telefonlarımı engellediler, bana yabancı madde kullanıyorsun diyerek şantaj yapıyorlar. Ben şeker hastası bir insanım, 30 yıldır bu işi yapıyorum ve alkol almıyorum. Yabancı madde kullanmıyorum, kullansak söyleriz" dedi.

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"POLİSLERE DE KIZDI"

Şirkete girmeye çalışan Okan Karacan, personellerle arbede yaşayınca araya polis girdi. Polislere de müdahale eden Karacan, "Hepsinden şikayetçiyim, hepsini karakola alın. Ben ekmeğimin, çocuklarımın rızkının peşindeyim" dedi. Karacan'a aracına bindirerek karakolu gitmesi gerektiğini söyleyen güvenlik güçleri, "Gerekeni yapacağız" dedi. Karaca, kendisini karakola yönlendiren polislerle de tartıştı.

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ZEYNEP KADIOĞLU: BAĞIMLILIKLARI VAR...

Konuyla ilgili konuşan Okan Karacan'ın esi eşi Zeynep Kadıoğlu, ise "Bağımlılıkları vardı, o yüzden de ortağıyla ayrıldı. Neden boşandığımızı anlatamam çünkü çocuklarımın babası. Evliliğimiz bittikten sonra uzaklaştırma kararı aldırdım. Bu kararı hiçe saydı. Çocuklarımın velayeti bende. Bu şirketi o kurmadı. Şu anda bir şeyleri yediremiyor. Onun hiçbir alacağı yok, tersine vereceği var. Daha önce de böyle geldiği için uzaklaştırma kararı aldırmıştım" ifadelerini kullandı.

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