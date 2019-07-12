SPOR

Okan Kocuk, Galatasaray'a doğru

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.07.2019 12:09 | Son Güncelleme

Kariyerine Spor Toto Süper Lig’de devam etmek isteyen ve Bursaspor’a veda hazırlığında olan kaleci Okan Kocuk’un ismi Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılılar, 450 bin Euro ödediği takdirde genç eldiveni kadrosuna katacak.

Okan Kocuk, Galatasaray'a doğru

Fernando Muslera’nın yanında kalesini genç ve yerli bir eldiven ile güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü’nden Altay Bayındır’ı kadrosuna katmasıyla birlikte rotasını Okan Kocuk’a çevirdi. Menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılarla temas halinde olan 23 yaşındaki kalecinin Galatasaray’a gitmek istediği öğrenilirken; transfere ilişkin son kararı teknik direktör Fatih Terim’in vereceği belirtildi.

Genç file bekçisi, geçen günlerde ihtarnamesinin sona ermesine 1 gün kala fedakârlık örneği göstererek kulüpten alacağı 1 milyon lirayı bıraktı. Bunun yanı sıra yeşil-beyazlı kulüp ile özel bir anlaşma yapan Okan Kocuk, başka bir takıma transfer olması halinde 450 bin Euro da bonservis bedelini kulübüne kazandıracak. Buna göre; sarı-kırmızılı ekibin transferde mutabakat sağlamasının ardından 450 bin Euro karşılığında Okan’ı kadrosuna katması bekleniyor.

Geçen sezonun başında Harun Tekin’in takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, sezonu 22 maç ile tamamladı. Kalesinde 23 gol gören Okan, 7 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi. Genç eldiven, daha önce Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım’a da davet edilmişti.

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Bursaspor Okan Kocuk Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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