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Okan Kocuk, Giresunspor'a transfer oldu

25.06.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, Galatasaray'dan Okan Kocuk'u kadrosuna kattı.

Okan Kocuk, Giresunspor'a transfer oldu

Süper Lig’e yükselen Giresunspor transfer hamlelerini sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar ilk olarak kaleci takviyesini Galatasaray’dan yaptı.

KİRALIK OYNAYACAK

Okan Kocuk, Giresunspor ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki file bekçisi önümüzdeki sezon kiralık olarak Karadeniz ekibinde forma giyecek.

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MUSLERA VE FATİH'İN GÖLGESİNDE KALDI

Galatasaray’a Bursaspor’dan transfer edilen Okan geçtiğimiz sezon kupa ve lig maçları dahil olmak üzere sadece 11 karşılaşmada görev aldı. Okan Kocuk 11 maçta 11 gol yerken; kale rekabetinde Muslera ve Fatih Öztürk'ün gerisinde kaldı.


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Galatasaray Futbol Kulübü Giresunspor Okan Kocuk
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