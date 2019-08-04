Okan Kocuk: İnşallah uzun yıllar bu statta bu kaleyi korurum

Galatasaray'ın yeni transferi kaleci Okan Kocuk, uzun yıllar sarı-kırmızılı taraftarın önünde oynamak istediğini söyledi.
Okan Kocuk, Türk Telekom Stadı'nda Yunan ekibi Panathinaikos ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İlk defa Türk Telekom Stadı'nda sarı-kırmızılı taraftarların karşısına çıktığının hatırlatılması üzerine Okan, şunları kaydetti:
"Benim için çok özel bir duyguydu. Bu taraftarın önünde oynamak benim için çok onur verici bir durum. Bunun için Fatih hocama teşekkür ederim. İnşallah uzun yıllar bu statta, bu taraftarın önünde bu kaleyi korurum."
Kaleci Fernando Muslera'dan öğreneceği çok şey olduğunu aktaran Okan, "Şu anda genç ve potansiyelli bir oyuncuyum. O oynamadığında, bana şans geldiğinde, şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Bu şansı değerlendirdikten sonra inşallah uzun yıllar bu formayı terletmek istiyorum. Galatasaray'da yabancı kaleci kültürü var ama ben de genç bir kaleciyim." ifadelerini kullandı.
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